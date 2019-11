Sanremo non vuole Iva Zanicchi, lei: "Non ci posso andare, un potente non mi ci vuole"

Fervono i preparativi per l'edizione 2020 del Festival di Sanremo. La macchina organizzativa è in azione da mesi e il direttore artistico, Amadeus, sta lavorando su più fronti per offrire al pubblico uno spettacolo di qualità. Tra tanti rumors, nomi importanti che si sussurra saranno in gara e tra gli ospiti, anticipazioni sui possibili conduttori (Tiziano Ferro sembra ad un passo dalla conduzione), non mancano, però, le polemiche.

L'ultima porta la firma di una grande cantante della canzone italiana, Iva Zanicchi. Ospite nella trasmissione radiofonica "Un Giorno da pecora" su Radio1 Rai, la popolare cantante ha infatti sganciato una clamorosa "bomba". Stuzzicata dai conduttori del programma, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Iva Zanicchi ha svelato: " Io a Sanremo? Non ci vado, non ci posso andare, non mi vogliono ". Secondo quanto affermato dalla Zanicchi, le porte dell'Ariston sarebbero chiuse per lei. Qualcuno non gradirebbe la sua presenza alla kermesse canora né in gara né in qualità di ospite. Che sia il direttore artistico Amadeus? " No, macché, Amadeus è un angelo, - ha risposto Iva Zanicchi hai microfoni di Radio1 - se lo merita Sanremo, è bravissimo, conosce la musica, lavora in Rai da mille anni: merita di fare Sanremo. Non parlo assolutamente di lui ".

La Cucciari e Lauro hanno incalzato l'Aquila di Ligonchio, chiedendo spiegazioni ma la risposta non ha chiarito il mistero: " Mi riferisco a una persona, la quale ha detto chiaramente che per andare a Sanremo dovrei passare sul suo cadavere. Io auguro bene a tutti e quindi non vado a Sanremo. Di chi si tratta? Diciamo che è uno che ha potere a Sanremo. Lui se è all'ascolto lo sa, e si dovrebbe vergognare... ". Le accuse sono forti e la polemica non mancherà di arrivare ai vertici del Festival di Sanremo. In realtà, non è la prima volta che Iva Zanicchi parla di questo veto impostole da un personaggio misterioso. Nel 2018, in occasione di un'altra intervista radiofonica, la cantante confermò di non poter gareggiare per colpa del suo schieramento politico: " Per esser ospiti a Sanremo bisogna esser un po' di sinistra, io non lo sono e non sarò mai ospite ".