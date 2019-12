Sanremo riapre alle star estere Superospiti: Jova no, Al Bano sì

Dunque stasera ci sarà il primo passo ufficiale del Festival di Sanremo 2020, edizione numero 70: Amadeus annuncerà al Casino di Sanremo in diretta su Raiuno (e su Radio2) le cinque nuove proposte che, con i due provenienti da Area Sanremo e Tecla Insolia vincitrice di Sanremo Young, si giocheranno la vittoria all'Ariston dal 4 all'8 febbraio. Tra i favoriti, Thomas, Eugenio in via di Gioia e Leo Gassmann. A giudicarli, oltre alla giuria demoscopica, alla commissione musicale e al televoto anche una giuria di esperti formata da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D'Alessio. «Li inviterò anche al Festival», ha detto ieri Amadeus parlando all'Ariston Roof di fianco, tra gli altri, alla direttrice di Raiuno Teresa De Santis («La musica è una delle cifre del nostro palinsesto»).

Però, come sempre accade in questo periodo, è il «totosanremo» a tenere banco, ossia le indiscrezioni sul cast dei Big, delle lady e dei super ospiti. Sui cantanti in gara, Amadeus ha confermato di aver ascoltato «più di duecento brani inviati da più di cento cantanti» e di aver chiuso la lista definitiva dei ventidue che correranno per la vittoria. Saranno annunciati il 6 gennaio in una puntata speciale dei Soliti Ignoti e, per la prima volta, saranno tutti presenti in studio. L'elenco ufficiale quindi non c'è ancora ma, tra i pressoché sicuri e i quasi certi ci sono Levante, Masini, Le Vibrazioni, Diodato, Morgan in coppia con Bugo, Giordana Angi, Irene Grandi con un brano di Vasco Rossi, Zarrillo, Elodie, Gabbani, i sorprendenti Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini, Alberto Urso, Piero Pelù e Raphael Gualazzi. Un po' meno certi Achille Lauro, Noemi, Nigiotti e Rocco Hunt.

Per quanto riguarda i super ospiti, confermatissimo Tiziano Ferro che probabilmente apparirà ogni sera, Fiorello che apparirà quando vuole (è la «mina vagante» dell'edizione), Roberto Benigni e anche Al Bano che, come ha annunciato lui stesso a Porta a Porta, sarà sul palco molto probabilmente con Romina Power ma non in gara perché «non ho più l'età». Possibile infine la presenza di Paolo Bonolis che, dice Amadeus, «è un amico e, se venisse, sarebbe un bel regalo». Svanisce invece la possibilità di vedere Jovanotti che, come ha detto Fiorello a VivaAsiago 10, «non ci sarà perché deve partire, deve rilassarsi. Farà un giro in bici in Perù: partirà il 2 febbraio e il festival inizia il 4...».

A far la differenza rispetto alle edizioni condotte e guidate da Claudio Baglioni potrebbe essere il ritorno dei super ospiti stranieri. Amadeus ha voglia di internazionalità, come ha precisato ieri. Tra le superstar nei giorni scorsi si è parlato di Madonna, Lady Gaga e Meryl Streep anche se al momento l'unico praticamente confermato è il bravissimo ma ancora poco famoso Lewis Capaldi. Infine rimangono le cosiddette «vallette», le coconduttrici, insomma le lady del Festival. Si dice siano due a sera, quasi che Amadeus voglia un battistiano «dieci ragazze per me». I nomi sono quelli che girano da giorni: Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Monica Bellucci, Georgina Rodriguez in arte fidanzata di Ronaldo e, a furor di popolo, anche Vanessa Incontrada. Ma non ci sono certezze e Amadeus è bravissimo a non dare alcun appiglio per fare supposizioni: «Ci sono voci che girano di cui nemmeno io so nulla». Di certo lui è impegnatissimo visto che, oltretutto, condurrà anche il Capodanno di Raiuno da Potenza, dove presenterà anche gli otto finalisti giovani che poi gareggeranno all'Ariston. Insomma, in linea con la tradizione, del Festival si sa tutto a parole ma nei fatti si conosce ancora pochissimo perché Sanremo è Sanremo e scopre le carte solo alla fine.