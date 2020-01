Sanremo, Savino prima discrimina poi piange: ​"Non parlo di destra e sinistra"

Dopo le pesanti accuse mosse da Elisabetta Gregoraci a Nicola Savino, "reo" di averla esclusa dalla co-conduzione de L'Altro Festival per le idee politiche (di destra) del suo ex marito Flavio Briatore, è arrivata la puntualizzazione del diretto interessato. Durante la messa in onda in diretta di Deejay Chiama Italia, su Radio Deejay, parlando del caso di Sanremo con Linus, il conduttore ha precisato: "Apro e chiudo parentesi. Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino".

Dunque, l’artista 52enne ha aggiunto: "Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra, anzi è amico di Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito…" .

Nella giornata di ieri, via social, era arrivato l'amaro e frontale attacco della showgirl: "Cari amici e care amiche, a malincuore, vi informo che ho appena saputo 'a cose fatte', che non farò parte del cast de 'L'Altro festival' così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai" . Ed ecco spiegato il motivo: "Il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di snistra" .

Ora Savino smentisce tutto, ma la verità – a prescindere dalla versione delle due parti in causa – non è ancora venuta fuori definitivamente.