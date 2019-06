Santiago sposa Belen e Stefano

Può esserci più felicità di un bambino che vede riconciliarsi i genitori separati? A tal proposito ne sa qualcosa Santiago De Martino, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che ora ha visto mamma e papà tornare insieme.

C’e da dire che anche nel periodo della separazione sia Stefano che Belen sono stati due genitori eccezionali che hanno saputo gestire la cosa in modo che Santiago non ne risentisse in nessun modo. Premesso questo, è ovvio che rivederli insieme per lui sia comunque una grande gioia.

Ed è così che in attesa che arrivi una sorellina, secondo i desideri di Stefano, Santiago ha pensato bene di sposare nuovamente mamma e papà che attualmente risultano separati. Così durante una cena tra amici ecco che, con il suggerimento di Belen, pronuncia la fatidica formula davanti ai genitori con le mani unite: “ Vi dichiaro marito e moglie ”.

Poi come tutti i ragazzini della sua età scappa imbarazzato, lasciando Stefano e Belen a scambiarsi un lunghissimo bacio proprio come se la cerimonia fosse reale. E, a quanto si dice, la cosa potrebbe avvenire molto presto addirittura a Settembre ad Ibiza o Formentara dove la coppia ha passato una settimana di vacanza poco tempo fa e dove hanno passato insieme tanti momenti felici.

Il matrimonio dovrebbe svolgersi sulla spiaggia secondo i ben informati e non è detto, visto che hanno confessato di starci provando, che il giorno del fatidico sì all’altare non siano già in quattro.