Santori da Fazio: "Sardine nemico numero uno del populismo". Ma il web insorge

Nella puntata di domenica 1 dicembre,di Che Tempo Che fa, Fabio Fazio ha invitato alcuni rappresentati del movimento delle sardine. Erano presenti Roberto Morotti, Giulia Trappoloni, Andrea Garreffa e l’ormai noto Mattia Santori, che si è fatto ancora una volta portavoce del movimento. Durante l’intervista Santori ha affermato: “Il messaggio potente è stato proprio questo: con una semplice sardina siamo diventati il nemico numero uno del populismo di destra, non solo in Italia ma anche in Europa. Lo si vede da quanto siamo attaccati sul web".

Ma tra la domande del conduttore, non poteva mancare quella che ultimamente si stanno facendo tutti e cioè: “Ma tu sapresti per chi votare alle politiche? ". Il bolognese, che dalla sua nascita, ha sempre sostenuto che quello delle sardine è un movimento di protesta contro l’odio e apartitico, non ha risposto in mondo chiaro, suscitando perplessità nel pubblico del web. “Negli ultimi anni non è sempre facile identificarsi” , afferma Mattia Santori, che prosegue: “Quello che però ci diciamo sempre noi è che l’elettore ha il grande diritto di saper scegliere ma ha il dovere di informarsi. Forse negli ultimi tempi siamo stati troppo a casa a criticare e non ci siamo veramente informati. E come dice qualcuno, se la politica non ha mai meriti, non avrai mai demeriti. A un certo punto bisogna che qualcosa gli riconosciamo”.

Una risposta vaga, quella del leader delle sardine, che non è sfuggita ai naviganti del web. In tanti si sono ritrovati su Twitter per esprimere il loro dubbio su quanto (non) affermato da Santori, che ha fatto emergere ancora una volta, come il neo movimento non possieda evidentemente idee concrete. “ Ma sto tipo ha il nulla il testa ..non ha detto nulla è contro gli slogan e poi parla solo per slogan irrazionalità contro razionalità populismo con antipopolismo...un consiglio..studia studia studia!!!” , commenta un utente su Twitter. E ancora: “Soluzioni ai problemi di questi personaggi??? Mi pare nessuna! Ah scusate ....cantare BELLA CIAO” , “Ma quale credito ogni volta che apre bocca non si capisce nulla di quello che dice da che parte sta si è capito l'unica cosa che ho capito è che contro Salvini invece che contro il governo per i disastri che hanno fatto”.

Ma Fazio continua ad incalzare il giovane bolognese, chiedendogli se un giorno avranno intenzione di fare politica e se “rispetto ai problemi concreti, all’agenda attuale della politica, avete delle posizioni” . E anche stavolta la risposta di Santori appare decisamente "nebulosa": “Oggi a Taranto è stato un banco di prova importante, perché era molto a rischio la sardinata. Senza avere soluzioni, noi abbiamo sempre detto che ci riconosciamo nella complessità della politica. Riconoscere che ci sono problemi complessi che non saranno risolti da slogan. Non dal prima gli italiani”.

