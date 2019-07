Sara Croce è negli Usa e pensa all'ex tronista: "Andrea Damante è ovunque"

Dopo aver ufficializzato la sua rottura con Giulia De Lellis, l'ex tronista di Uomini e donne, Andrea Damante, è tornato al centro del gossip. A far parlare del bel deejay veronese è, nelle ultime ore, un'Instagram story pubblicata da Sara Croce, che testimonierebbe il gossip lanciato da Chi magazine, secondo cui Sara e Andrea sarebbero i protagonisti di una nuova storia d'amore.

"Ovunque Andrea Damante" , ha scritto la biondissima madre natura di Ciao Darwin 8, a corredo di una foto pubblicata tra le sue ultime storie. Sara e Andrea sono, però, lontani, al momento lei è a Los Angeles e lui a Milano. E l'ultima storia postata dalla modella capitolina immortala un banner pubblicitario made in Usa, per cui ha lavorato in qualità di modello proprio Damante.

Sara Croce e Andrea Damante: la storia si fa sempre più seria

I due presunti neo-piccioncini sembrano non volersi più nascondere, tant'è vero che, stando a quanto riportato da Chi, l'ex tronista Andrea avrebbe confidato ai suoi amici più cari: "Con Sara faccio sul serio". La conoscenza tra i due giovani influencer sarebbe cominciata grazie ad alcuni amici in comune. E nel loro primo incontro, Damante sarebbe rimasto letteralmente folgorato dalla Croce, tanto che si sarebbe mobilitato a chiedere il numero di cellulare alla modella, reduce dalla sua partecipazione alla prima e all'ultima puntata dell'ottava edizione di Ciao Darwin.

