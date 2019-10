Sara Tommasi: "In una casa con alcolizzati e tossicodipendenti ho rischiato di morire"

Dopo un passato difficile tra droghe, alcool e problemi di bipolarismo, Sara Tommasi è tornata a sorridere grazie all’aiuto della famiglia, del fidanzato Angelo e degli amici più cari.

Attraverso un comunicato stampa pubblicato da Dagospia, si legge che la showgirl di Terni adesso sta bene e vengono resi noti alcuni retroscena inediti riguardati il periodo buio vissuto dalla Tommasi negli anni precedenti. " Ho passato anni veramente terribili, tante cose le ho rimosse, scappavo di casa, vagavo senza una meta, non riuscivo a volermi bene, mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me e mi facevano fare qualsiasi cosa perché nelle condizioni in cui ero non ero in grado di distinguere il bene dal male e quindi non sapevo dire no! – ha raccontato Sara nel comunicato - . Soffrivo di bipolarismo e stavo ancora peggio perché la patologia veniva accentuata dall’uso di droghe, alcol e psicofarmaci ”.