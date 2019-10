Sara Wilma Milani: "Sono una cantante delusa dai reality. Matrimonio a Prima Vista? Mi fa fatto sognare l’anima gemella"

Non ha un bel ricordo dell’esperienza che ha vissuto in "Matrimonio a prima vista", reality show di Sky Uno andato in onda nel 2017. Sara Wilma Milani adesso è in cerca di un riscatto e, con il brano "Non ne posso più", vuole lanciare un messaggio forte e pungente verso i talent e i reality show. Prima di diventare la moglie di Stefano e di iniziare un calvario estenuante per l’annullamento del matrimonio, a causa di un vizio di forma, Sara Wilma Milani ha sempre avuto una passione sfrenata per la musica leggera. E ora è proprio con la musica che cerca un nuovo inizio. "Perché il mio matrimonio è fallito? Con Stefano non avevo nulla in comune".

Sei sempre stata legata al mondo della musica. Come mai dopo tutto questo tempo hai deciso di incidere “Non ne posso più”?

La musica è sempre stato il mio sogno. Con Il polverone che si è sollevato dopo la mia partecipazione al reality show, e di comune accordo con la produzione, ho deciso di sperimentare qualcosa di nuovo e di più concreto. Anzi, all’inizio un’altra produzione con cui stavo lavorando, mi aveva proposto un progetto molto diverso. C’era l’intenzione di realizzare un format dedicato ai bambini, poi nel momento in cui sono venuti fuori i problemi legali fra me e Stefano di “Matrimonio a Prima Vista”, abbiamo pensato di aggirare l’ostacolo. La canzone che ho scritto in realtà è nata per lanciare un messaggio, ovvero che i talent e i reality show molto spesso finiscono per illudere le persone. Ed è un po’ come mi sono sentita io. Per questo ho scelto la musica per raccontare la mia versione dei fatti. Il matrimonio è una cosa seria e non si può giocare con i sentimenti.

Il tuo brano quindi è puramente autobiografico?

Sì, racconta quello che mi aspettavo dal programma e tutto quello che non è stato e che, purtroppo, ho scoperto a mie spese. Mi sono illusa di trovare le persone giusta in quel modo lì, ma purtroppo ogni cosa è sfuggita al controllo. Per quanto Stefano possa essere una bravissima persona, ci siamo resi conto che non abbiamo avuto mai niente in comune.

Una canzone che è una denuncia o è nata solo per la smania di apparire?

Più che smania di apparire, la canzone è nata per esprimere un sentimento: una mancata fiducia in certi tipi di programmi che vogliono fare solo televisione, che vogliono solo intrattenere. E questo non è stato il mio obbiettivo primario. Io volevo trovare l’amore, l’anima gemella.

Al di là di questo: deve esserci un motivo che ti ha spinto a partecipare a “Matrimonio a prima vista”.

Sono in cerca della persona giusta. Nella mia vita ho sempre avuto rapporti molto lunghi e sono incappata sempre nello stesso tipo di persona e con le stesse caratteristiche che, per me, non andavano bene. Se esiste chi può “costruire” la persona giusta e su misura per me, ho pensato: perché non provarci? Con Stefano non è andata diversamente, rispetto alle precedenti relazioni. Anche nei gusti eravamo incompatibili. E soprattutto da parte mia non c’è mai stata attrazione fisica. Io ho visto Stefano come un fratellone, non come un compagno di vita.

Saresti disposta a ripetere l’esperienza?

No, mai e poi mai. E non farei neanche un altro reality show. Tornerei a partecipare solo alle mie condizioni.

Adesso ti identifichi solo come una cantante?

Sì, se riuscissi a realizzare questo sogno. Mi piacerebbe far conoscere a quante più persone possibile il mio bagaglio musicale, i miei brani e il progetto. Vorrei che tutto questo diventasse un lavoro. Ad esempio “Non ne posso più” è il mio primo brano originale, ma è da una vita che ho scrivo testi. Rappresenta il mio primo vero debutto in ambito discografico. Non ho fatto altro che cercare di costruire un’immagine diversa e uscire da quella "parte" che ho interpretato nel reality.