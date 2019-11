Dopo lo scandalo Beatrice di York arriverà all’altare senza il padre?

Ancora un’altra bufera colpisce il cuore della famiglia reale. A confronto, quelle che sono state scatenate da Meghan Markle non sono nulla. È agli onor di cronaca lo scandalo che imperversa sulla vita privata del Principe Andrea, la "pecora nera" della famiglia reale. I problemi legati a un presento caso di pedofilia si potrebbero riflettere sul matrimonio della figlia Beatrice di York, che si dovrà svolgere durante la primavera del prossimo anno.

La nipote della Regina Elisabetta potrebbe subire lo stesso destino di Meghan che all’altare, durante le celebrazioni della sua unione con il Principe Harry, non è stata accompagna dal padre con il quale da tempo aveva chiusi ogni tipo di rapporti. E fino a quando lo scandalo non si sgonfierà, sembra proprio che Beatrice di York dovrà trovare urgentemente un altro accompagnatore o il matrimonio potrebbe essere persino annullato. E nessuno pare voglia arrivare a una decisione così drastica. Le voci in merito alla faccenda in cui è stato coinvolto il Principe Andrea si rincorrono senza esclusioni di colpi, fra conferme, smentite e mezze verità. È il Times che fa luce sulla questione, aprendo a tutte le conseguenze dello scandalo, anche quelle che si rifletteranno sul matrimonio della giovane Beatrice.

Ci si chiede infatti, a questo punto, se il duca di York non accompagnerà sua figlia all’altare: chi potrebbe essere il suo sostituto? Questo perché, anche se l’accusa di pedofilia dovrebbe risultare infondata, resterà una macchia sul suo profilo regale che il popolo e la stessa Regina non riuscirebbero a dimenticare. Beatrice potrebbe camminare verso il suo amato sposo insieme allo Zio Carlo, oppure stretta al braccio del cugino William, al quale è molto legata. Ma la situazione è ancora nebulosa, dato che le notizie si susseguono a ritmo concitato.

Dopo le dichiarazioni di Jeffrey Epstein alla tv britannica, le notizie sul coinvolgimento del Principe Andrea sembrano ancora infondate ma al vaglio degli inquirenti. Lui avrebbe avuto nel 2001 un rapporto con una ragazza minorenne. La notizia si è abbattuta sulla famiglia come una pioggia d’estate e ognuno ha cercato di estraniarsi e non prendere le difese del Duca. Oltre all’ombra che si riflette, inesorabile, sul tanto atteso sogno d’amore di Beatrice York, la sovrana ha tagliato i ponti con il Duca. È stata persino cancellata la sua festa di compleanno, permettendo così che l’attenzione si possa spostare definitivamente su Beatrice. Ma la vicenda sicuramente non è finita qui.