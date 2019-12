Lo scandalo di Jeffrey Epstein? Nella tela anche la Corte norvegese

Si arricchisce di dettagli inquietanti lo scandalo di Jeffrey Epstein che ha fatto cadere nella bufera la corte inglese. Il magnate e imprenditore accusato di essere un predatore sessuale e morto suicida, avrebbe avuto contatti non solo la royal family britannica ma anche con quella norvegese. La notizia è stata divulgata dal Danges Neringliv e il giornale afferma che la Principessa Matte-Marita, 46 anni, ha avuto diversi incontri con Epstein. Incontri, sottolinea il magazine, di natura puramente filantropica ma che di fatto mettono in cattiva luce anche la corte norvegese.

Secondo le ultime indiscrezioni sul caso, la moglie dell’erede al trono, tra il 2011 e il 2013, avrebbe incontrato Jeffrey Epstein a più riprese. Il motivo sarebbe molto semplice: il finanziere milionario avrebbe donato una ingente somma di denaro all’International Peace Institute di New York, patrocinato dalla stessa principessa. Lo scoop è stato pubblicato il 2 dicembre e subito ha fatto il giro del web e, come è giusto che sia, è arrivato anche fra i corridoi di palazzo. Per arginare le critiche pungenti ed evitare uno scandalo senza precedenti, come sta accadendo in Inghilterra, lo staff di palazzo ha subito diramato una nota ufficiale in merito al legame con Jeffrey Epstein. Si sottolinea che Matte-Marit ha incontrato il milionario ma non era assolutamente al corrente delle accuse che pendevano sul suo carico. Fa indignare il fatto che, quando la principessa ha conosciuto Epstein, su di lui già pendevano diversi crimini. Le prime accuse sono state formulate nel 2008 e la corte norvegese ha intrapreso rapporti ben tre anni dopo. "Mi dovevo informare meglio", afferma laconica la principessa nella dichiarazione ufficiale che è stata diffusa alla stampa. Restano comunque molti dubbi sulla questione. I due si sarebbero incontrati molte volte, sia ad Oslo che a New York e, come ha riportato il magazine, proprio nello stessa abitazione in cui Epstein sarebbe stato trovato morto, dopo 13 mesi di carcere.

Una vicenda che non smette di regalare sorprese e stravolgimenti dato che, dalle ultime indiscrezioni, pare che nessuno era a conoscenza delle attività illecite del milionario. La principessa di Norvegia cerca di prendere le distanze ma la situazione è ancora in divenire e potrebbero esserci altri risvolti. In Inghilterra le cose non sono di certo migliori e, la vicenda del Principe Andrea e del legame con Epstein, fa ancora discutere. L’intervista tv sulla BBC di Virginia Giuffre ha scatenato ancora altre polemiche. La donna ha ribaltato la situazione affermando di aver fatto sesso con il duca di York quando aveva appena 17 anni.