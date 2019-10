Scapoli d'oro reali: chi sono i nuovi William e Harry?

" I sogni son desideri di felicità ", dice il motivetto di un famoso cartone animato Disney, secondo cui ogni desiderio può realizzarsi, anche quello di sposare un principe. Le Cenerentole esistono, Kate Middleton e Meghan Markle ne sono la prova vivente. Ma i tempi degli scapoli d’oro William e Harry sono finiti da un pezzo e le nuove aspiranti principesse devono puntare gli occhi su altro. Per fortuna la scelta è ampia.

Sempre rimanendo in Inghilterra, hanno preso il posto di Harry i procugini Samuel, 22 anni, e Arthur Chatto, 20, nipoti della principessa Margaret, sorella minore di Sua Maestà. Sam è più “spirituale”, ama lavorare la ceramica e vive seguendo le pratiche orientali. Arthur, invece, è il classico belloccio palestrato. Entrambi sembrerebbero al momento fidanzati, ma nulla di serio. Pur non essendo in linea di successione al trono, merita attenzione anche il cugino Louis Spencer, Visconte di Althorp, nipote 25enne di Lady Diana. Non potrà avere la corona, ma potrebbe ereditare tutto ciò che un tempo era di sua zia.

Anche fuori dai confini inglesi, il panorama sembra interessante e molto ricco. C’è chi è più riservato e predilige la vita militare, come Joachim del Belgio e Sébastien di Lussemburgo (entrambi 27enni), chi invece è più social e amante delle feste come Costantino Alessio di Grecia e Danimarca, intimo amico di Paris Hilton, e Achille Andrea della stessa casata. Joseph Wenzel del Liechtenstein è l’erede diretto del trono del Liechtenstein, ma rientra anche nella linea di successione britannica.

Alberto II di Thurn e Taxis è uno dei principi più ricchi del mondo e un pilota provetto. Filippo di Grecia lavora nell’alta finanza, mentre Nicolai di Danimarca, figlioccio del principe Edoardo, ama la moda ed è già uno degli indossatori più pagati.

E per chi non si accontenta di un principe, c’è anche un re che cerca moglie: Kgosi Leruo Molotlegi, sovrano del piccolo regno di Royal Bafokeng Nation, in Sudafrica. Il re ha passato i 50 anni e ha fretta di dare al suo Paese un erede al trono. Ama pilotare gli elicotteri, fare sport e vuole rendere il suo regno autosufficiente entro 30 anni. Decisamente un buon partito.