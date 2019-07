Scarlett Johansson mostra il suo anello di fidanzamento

Scarlett Johansson è apparsa bellissima durante la partecipazione all'evento annuale del Comic-Con, che si sta svolgendo a San Diego, negli USA: l'attrice era ospite del box Marvel Cinematic Universe, per la presentazione di "Black Widow". Scarlett, insieme al cast, ha mostrato alcuni estratti del nuovo film che la vedono protagonista nelle vesti di Natasha Romanoff, l'implacabile vedova nera protagonista di molte avventure della saga degli Avengers. Pantaloni neri, top bianco e corsetto trasparente, l'attrice è apparsa bellissima ed elegante, ma un dettaglio non è passato inosservato: l'incredibile anello di fidanzamento che brillava dall'anulare sinistro.

Scarlett Johansson flashes her HUGE $400k engagement ring from fiancé Colin Jost https://t.co/BRKpjMHAbj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 23 luglio 2019

La pietra dai toni ambra e beige, da undici carati, ha illuminato i presenti in sala: questa è la prima volta che la giovane sfoggia il preziosissimo anello, che pare valga circa 400.000 dollari. Scarlett si è fidanzata in maggio con l'autore e attore Colin Jost ma i due si frequenterebbe dal 2017, mentre il loro primo incontro risalirebbe al 2006 durante una puntata Saturday Night Live, dove Colin lavorava come autore. La coppia sembrerebbe pronta per il grande passo, gli amici più intimi parlerebbero di amore sincero e di grande felicità.

Per Scarlett questo sarebbe il terzo matrimonio dopo quello con il giornalista francesce Romain Dauriac, da cui ha avuto la piccola Rose, e il primo con l'attore Ryan Reynolds. La grande intesa con Colin e l'ironia condivisa forse hanno fatto breccia nel cuore di Johansson, facendola capitolare per la terza volta.

