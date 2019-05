Quello scatto provocante di Halle Berry che manda in tilt i social

È una vera e propria icona di moda e di stile. A più di 50 anni Halle Berry è una fra le donne più desiderate al mondo. Ha una bellezza eterea e seducente che il tempo non è riuscita a scalfire. È un’attrice molto famosa, capace di interpretare ruoli forti e drammatici con estrema naturalezza e veridicità. E soprattutto è una donna al passo con i tempi. Attiva su i social network come una teenager, su Instagram non è passato inosservato l’ultimo scatto che Halle Berry ha condiviso con i suoi follower.

Una foto davvero piccante che, in poche ore, ha totalizzato più di 234mila mi piace e altrettanti apprezzamenti, alcuni di questi anche piuttosto spinti. Due mani sulla pancia e un bichini in bella vista, così l’attrice ha infiammato la platea dei social. Non si tratta però di una foto messa lì per caso, la Berry ha trovato il modo di sponsorizzare, e in maniera molto originale, una linea di costumi da bagno che lei stessa ha firmato. Una strategia di marketing ben mirata che, a quanto pare, ha subito l’effetto sperato. Il costume si incastra alla perfezione sul corpo di sinuoso di Halle Berry, come se fosse una seconda pelle, tanto da mettere in mostra una forma fisica invidiabile. Per lei il tempo è come se si fosse fermato.