Quel comitato segreto sul futuro della Corona inglese (e Harry)

È caos attorno al divorzio di Meghan Markle e del Principe Harry dalla famiglia dei Windsor. Un boomerang senza precedenti che si sta abbattendo sulla royal family con un’intensità mai vista fino ad ora. E a qualche giorno dalla bomba che è stata lanciata dai duchi di Sussex urge capire non solo le ragioni di Meghan e di Harry, ma soprattutto cosa succederà alla Corona. Una vera e propria insofferenza che sta preoccupando esperti, analisti e che sta scuotendo la stampa internazionale a caccia di news e indiscrezioni fondate. Sì, perché ad oggi ci sono troppi rumor e pochissime certezze.

Eppure nonostante la situazione pare essere molto critica, potrebbe nascere qualcosa di "buono", un nuovo assetto della famiglia reale inglese. Da tempo si è notato come la stessa royal family stia cercando di volgere uno sguardo al suo stesso futuro, di capire come adattarsi agli usi e costumi di una modernità in continuo movimento. Già il matrimonio tra il Principe Harry e l’ex attrice Meghan Markle è stato visto come un grande passo in avanti, ma non è tutto. Quel senso di indipendenza che la coppia ha urlato a gran voce, può far virare il pensiero della Regina e di tutta la famiglia verso un riassetto totale della dinastia. Come un’azienda, perché in fin dei conti, la famiglia dei Windsor è una vera e propria macchina da lavoro (e macina soldi). Si parla di uno sfoltimento così da poter voltare pagina dopo i recenti rumor e scandali che hanno popolato le prime pagine dei giornali, come il caso Epstein ad esempio. Infatti, questo avrebbe spinto la Sovrana, il Principe Carlo e William a unirsi attorno a un tavolo per ragione sul post-Meghan, per capire come affrontare la Megxit e dalle polveri far nascere una nuova royal family.

E i temi sul tavolo sono molti. Non si parla solo della recente bufera mediatica, ma si discute di costi, di leggi, di tradizioni e di futuro. La famiglia reale ha un peso sulle finanze del popolo del Regno Unito, un peso non ingentissimo, ma frutta per l’economia un introito di quasi 1,8 miliardi di stelline – secondo le stime del 2017 -. Nella sua totalità il giro di affari che ruota attorno alla famiglia è di quasi 68 miliardi. Ma da parte di tutti c’è l’intenzione di limitare i danni e spese accessorie. Argomento principale da discutere è anche la successione.

Le leggi impongono che la Regina dovrà sedere sul trono fino alla sua morte, ma Elisabetta vorrebbe arrivare almeno fino ai 95 anni, abdicare e passare la mano a Carlo. E il Principe crede di portare avanti una reggenza molto breve, soprattutto molto sobria, così da permettere al figlio di guidare il cambiamento, quello vero. Ma anche questo non è detto, sono argomenti delicati da affrontare.

Intanto, sulla scelta di Meghan Markle e del Principe in molti hanno speso pensieri e parole. C’è chi apprezza il coraggio, altri parlano di scelta avventata, altri ancora pensano che Harry sia stato guidato dallo spirito ribelle di Lady D. Per ora una cosa è certa: il cambiamento potrebbe arrivare lunedì, nella tenuta di Sandringham, dove la Regina ha convocato il vertice straordinario. E proprio in quell'occasione Meghan sarà presente solo in via telefonica. Al vertice saranno presenti: il Principe Carlo, William e Harry.