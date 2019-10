Scontro in diretta tra Paolo Del Debbio e Oliviero Toscani: "Vai a fare le fotografie e non rompere le palle"

Cosa succede quando due pesi massimi della dialettica si incontrano (e si scontrano) in programma televisivo? Né più, né meno di quanto accaduto durante la diretta di Dritto e Rovescio del 10 ottobre, il programma di Paolo Del Debbio che tra gli ospiti in collegamento vantava anche il fotografo Oliviero Toscani.

Entrambi con un carattere molto deciso, passionale e senza peli sulla lingua, hanno avuto un acceso confronto durante l'ultima puntata del programma di prima serata di Rete4. Come spesso accade nel programma di Paolo Del Debbio, uno degli argomenti al centro del dibattito è stato l'accoglienza dei migranti, che da sempre accende gli animi degli ospiti del conduttore toscano. Le posizioni del fotografo milanese sono ben note sull'argomento. Le parole di Oliviero Toscani sono state spesso sottolineate da brusii e versi di disapprovazione da parte del pubblico in studio, che invece appoggiava i discorsi dell'altro ospite, l'esponente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.

Oliviero Toscani all'ennesimo rumoreggiare da parte del pubblico non si è trattenuto e si è verbalmente scagliato contro Paolo Del Debbio. “ Lì c'è un battimani perché sicuramente viene scelta la gente in un certo modo ”, ha sbottato il fotografo, innescando la reazione del conduttore: “ Lei si occupi di fare le fotografie, che della televisione me ne occupo io. ” Del Debbio ha ricordato a Toscani che non era obbligato a stare in collegamento con il programma, concludendo con un risentito: “ Ma pensa te se devo aver la lezioncina. ” Ovviamente, il fotografo non si è tirato indietro e ha continuato a insinuare che il pubblico in studio fosse una claque scelta dal conduttore secondo un ben determinato orientamento, parole che hanno scatenato la reazione finale di Paolo Del Debbio: “ Ma vai a fare le fotografie e non rompere le palle. ”