Scontro tra mamme per uno spettacolo di Frozen in prima fila

Sarebbe dovuto essere un momento d'intrattenimento e invece si è rivelato uno spettacolo indecoroso per gli spettatori che, il 5 gennaio 2016, erano accorsi al centro commerciale Le Piramidi di Torri Qartesolo, sito in provincia di Vicenza, per assistere allo spettacolo di Frozen- il mondo di ghiaccio. Protagoniste della vicenda riportata da Il giornale di Vicenza sono due mamme, che avevano deciso di trascorrere una giornata all'insegna del relax insieme al resto della famiglia. Ma le due donne si sarebbero aggredite verbalmente e fisicamente, dopo che furbamente una delle due avrebbe provveduto a posizionare la sua giacca su una poltrona disposta in prima fila.

Un gesto, quest'ultimo, che non sarebbe stato mandato giù dall'altra mamma, la quale avrebbe cominciato a insultare la donna protagonista del gesto "incriminato". L'alterco tra le due donne sarebbe sfociata in una vera e propria aggressione violenta, conclusasi con l'intervento dei carabinieri, e la 43enne - che, secondo la ricostruzione del tribunale, ha sferrato un ceffone e dei pugni all'altra mamma in presenza di terzi- è stata multata dal giudice di pace.

Secondo quanto riportato dalla fonte, la sentenza emessa sulla violenta rissa vicentina ha disposto la condanna per la 43enne al pagamento di una multa dal valore di 700 euro e al risarcimento-danni pari a 2.500 euro per le ferite riportate dalla "rivale" 40enne, finita in ospedale. Ma la condannata, dal suo canto, ha già affermato di voler fare ricorso, a margine di quanto disposto dalla sentenza giunta solo pochi giorni fa, ovvero lo scorso 27 settembre, in quanto la sua versione dei fatti è chiaramente ben diversa: la donna condannata sostiene, infatti, di essere stata colpita prima lei da un ceffone e di avere, poi, involontariamente urtato la "rivale" della rissa.