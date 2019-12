Scontro Mughini e Parietti, volano parole grosse e offese personali

Scontro durissimo a “Live non è la d’Urso” tra Alba Parietti e Giampiero Mughini, faccia a faccia per la prima volta dopo essersi attaccati via social e con una telefonata nella trasmissione della Balivo. I due, su posizioni completamente diverse, dopo un’inizio pacato, quasi negando la diatriba “ Non potrà mai esserci un scontro tra noi perché a questo livello non scenderò mai ”dice Mughini, esplodono nel peggiore dei modi, dicendosene di tutti i colori.

L’argomento su cui si scontrano duramente è la seconda guerra mondiale, e Mughini racconta quando da Maurizio Costanzo è cominciata la loro diatriba: " Tutto è iniziato al Maurizio Costanzo Show - spiega Mughini - dove parlavamo tra amici, lei è arrivata con una tiritera parlando di Resistenza e dicendo cose che non stanno nè in cielo nè in terra. Ha detto che la Resistenza ha salvato l'Italia. Non sei in grado. La Resistenza è stato importantissima, ma non hanno vinto loro la guerra ».

Sentendosi toccata Alba, per niente intimorita risponde a tono: « Mi dispiace che Mughini non abbia argomenti. L’ho sempre considerato un grande intellettuale . Io non posso aspirare al suo livello. Lui invece ha sempre sottostimato me. Io ho tutto il diritto di parlare, di averne titolo in quanto depositaria di diari di persone che hanno fatto parte della Resistenza. Negare la mia capacità di dare una lettura della Seconda Guerra mondiale mi pare un negazionismo assurdo e fuori luogo ”

Le “offese” reciproche vanno poi sul personale, con Mughini che la attacca dicendole: “ Stai zitta, sei il nulla - e continua dicendole - Io però non sono stato sotto i ferri di un chirurgo del silicone ” toccandola in maniera poco educata sui ritocchi estetici di cui la Parietti non ha però mai fatto mistero. La cosa indigna molto tutte le altre donne presenti soprattutto la Mussolini che commentando la scena non si rende conto di avere il microfono aperto e dice “ Che figura di m***a ”.

Alba ha bisogno di un bicchiere d’acqua perché non riesce neanche a rispondere “ Sei un violento e misogino con aspirazioni da soubrette dovresti vergognarti ”. I toni si accendono ancora davanti ad un parterre di opinionisti, soprattutto femminili, che fremono per poter rispondere a quelle che verranno poi considerate delle parole fuoriluogo e maschiliste. E così si interrompe l’incontro-scontro tra i due che vanno a sedersi in mezzo agli altri.

Ma Alessandra Mussolini non ci sta, e ad alta voce dice a Mughini: “ Io neanche ti saluto ” e da opposta fazione si alza in piedi per abbracciare Alba Parietti mostrandole un’estrema solidarietà femminile, che viene molto apprezzata. “ Vedere la Parietti che si abbraccia con la Mussolini è tanta roba ” commenta Barbara d’Urso, ma è proprio ora che avviene il “miracolo televisivo” quando Mughini si alza e porge la mano ad Alba.