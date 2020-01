È scoppiata la pace tra Paola Caruso e il padre di suo figlio?

La fine del 2019 potrebbe aver fatto un grande regalo a Paola Caruso, forse inaspettato per come è trascorso il suo anno. La showgirl sembra abbia ritrovato un rapporto sereno e civile con Francesco Caserta, il padre di suo figlio e c'è chi dice che tra i due potrebbe tornare anche l'amore.

L'anno di Paola Caruso è stata un'altalena di emozioni. La gioia più grande per la bionda calabrese è stata la nascita del suo piccolo Michelino ma anche il ritrovamento della madre naturale grazie a Live – Non è la d'Urso è stato un evento memorabile per Paola Caruso. Tutta questa felicità è stata macchiata dalla diatriba con Francesco Caserta, che non ha mai riconosciuto il bambino. La Caruso ha esposto la sua storia ai riflettori dei salotti televisivi e cercato tramite Barbara d'Urso di ritrovare un punto di contatto con l'uomo, con il quale la relazione si è interrotta poco dopo la scoperta della gravidanza. È iniziata una guerra mediatica, che si è trascinata fino al tribunale dove pare i due potrebbero incontrarsi per la causa di riconoscimento del bambino, a meno di sviluppi choc dell'ultimo momento.

Dopo la tormentata vicenda con Francesco Caserta, la gravidanza e il parto, per Paola Caruso sembrava essere tornata la serenità tra le braccia di Moreno Merlo. I due sono stati una coppia felice per alcuni mesi ma nelle ultime settimane anche questa relazione dell'ex bonas di Avanti un altro è naufragata tra le polemiche, mediatiche. Le grandi liti in tv e sui social tra Paola Caruso e Moreno Merlo non hanno però rovinato il primo Natale di Michelino, trascorso in famiglia. La showgirl ha riunito le sue due madri, quella biologica e quella adottiva, e si è concessa qualche giorno di assoluto relax lontana dalle discussioni. Ed è proprio in quei giorni che pare sia arrivato il primo regalo di Francesco Caserta a suo figlio, una Ferrari giocattolo rosso fiammante che ha regalato grandi sorrisi al bambino.

Paola Caruso è poi partita verso la montagna con il suo amato Michelino per trascorrere il capodanno. Tanta neve e divertimento per la showgirl e per suo figlio, che la Caruso ha immortalato durante i primi giochi sulla neve. È proprio sotto la foto del bambino che gioca sulla neve che è comparso un commento di Francesco Caserta. Un cuore rosso, senza ulteriori commenti, al quale Paola Caruso ha risposto con un emoticon uguale. Un gesto semplice ma di grande apertura da parte di entrambi, che potrebbe sancire la pace definitiva.

C'è, poi, un altro indizio che potrebbe far pensare a un ritorno di fiamma o, comunque, a un forte riavvicinamento. Poche ore fa, Francesco Caserta ha condiviso nelle sue storie l'estratto di una chat di Whatsapp. Non si legge il nome dell'interlocutore dell'uomo ma c'è chi sospetta si tratti proprio di Paola Caruso. È un rapido scambio di messaggi, nel quale i due, quasi in simultanea, si confidano la propria felicità. In questi giorni Caserta si trova a Montecarlo mentre la Caruso ancora in montagna ma non è escluso che prossimamente i due possano incontrarsi a Milano.