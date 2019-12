Meghan Markle è di nuovo incinta? "Il figlio nascerà in America"

Continuano a susseguirsi rumor e pettegolezzi su una seconda gravidanza di Meghan Markle. Sia la duchessa di Sussex che il principe Harry hanno da sempre sbandierato le loro intenzioni di allargare quanto prima la famiglia. Regalare un fratello o una sorella al piccolo Archie sembra quasi una priorità. Ovviamente anche se non c’è stato nessun annuncio ufficiale, gli esperti di corte e gli scommettitori, affermano che Meghan Markle potrebbe annunciare qualcosa di veramente importante nel febbraio del 2020. Ma non è finita qui.

Secondo diversi tabloid, pare che la Markle abbia espresso il desiderio di far nascere il suo secondogenito in America, quindi fuori dall’Inghilterra e soprattutto fuori dalle regole di Corte. La duchessa si sarebbe sentita sola e a disagio durante le fasi finali della gravidanza, anche se ha potuto contare sul supporto del marito e di sua madre. Queste supposizioni, se fondate, potrebbero sconvolgere di nuovo la vita della royal family e costretti ad affrontare un’altra terribile bufera. D’altronde news di questo tipo non dovrebbero sconvolgere più di tanto. Fin da quando Meghan Markle ha fatto il suo ingresso nella famiglia reale ha sempre cercato di distinguersi, di fare la differenza, di spezzare il grigiore di corte come solo una vera americana sa fare. La sua indole però è stata anche la sua dolce condanna. Tutti non apprezzano il suo carattere, tutti ostacolano le sue scelte. Tutti tranne Harry, è ovvio.

Le ultime dichiarazioni della Duchessa in merito alla nascita del suo secondo figlio, si incastrano alla perfezione con quelle che sono trapelate dopo il documentario della ITV che è stato trasmesso il mese scorso. Meghan ha sempre affermato di sentire la mancanza di casa, di sentirsi sola e a disagio in una realtà che le impedisce quasi di respirare. Essere incinta del suo primo figlio sul suolo britannico, senza la famiglia e gli amici, ha rattristato molto la duchessa. Il viaggio in Sud Africa e l’annessa denuncia da parte di Harry alla stampa inglese hanno finito poi per creare una crepa all’interno della famiglia, questa volta del tutto irreparabile. A questo si è aggiunto il viaggio in America per il Ringraziamento come schiaffo morale alle tradizioni di corte.

Tutte indiscrezioni, per ora ancora infondate. Se così fosse però, Meghan rischia grosso. Un nuovo royal baby, in fin dei conti, potrebbe distogliere l’attenzione da altri problemi che stanno affliggendo la famiglia reale, come lo scandalo sessuale del principe Andrea.