Il secondo "sì" di Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil

Il primo “sì” è stato talmente bello, che Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil hanno deciso di ripeterlo, questa volta non su una spiaggia di Malibu, ma davanti a parenti e amici in un castello della Toscana. Dopo un anno, l’imprenditore italiano ha deciso di risposare la modella francese proprio durante il weekend in cui la sua ex, Chiara Ferragni, festeggiava il suo primo anniversario di matrimonio con Fedez.

La sposa ha optato per due abiti: il primo gonfio e principesco, firmato da Armani Privè (l’atelier ha impiegato 300 ore per confezionarlo), l’altro attillato e molto sensuale. Lui in abito Giorgio Armani, nel classico colore blu notte.

La loro è stata una cerimonia commuovente, in una location regale, lo splendido castello di Segalari a Castagneto Carducci. “ Ci siamo incontrati per caso, tu italiano, io francese, tu che vivevi a Milano e io a New York. Non parlavamo la stessa lingua, non avevamo nessuno in comune, ma tra noi è scattato qualcosa subito – ha detto lei durante la sua promessa, ricordando gli inizi della loro relazione- . Dal momento in cui ci siamo incontrati l’abbiamo subito capito e da quel giorno abbiamo iniziato a costruire la nostra vita insieme, noi e il resto del mondo”. Allo scambio delle fedi l’intera platea non ha potuto trattenere le lacrime. Tra le amiche commosse alla cerimonia anche la neo-sposa Paola Turani, in abito a fiori svolazzante.

Dopo la cerimonia sono iniziati i festeggiamenti, finiti a tarda notte con degli splendidi fuochi d’artificio e la torta.