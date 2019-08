"Sei bianca, dovresti abbronzarti". Ma ad elogiare Emma Marrone ci pensa Gabriele Muccino

Molti fan si dicono impazienti di ascoltare la sua nuova canzone: Emma Marrone è già sulla cresta dell'onda, a pochi giorni dall'uscita della sua nuova fatica artistica. La cantante sta facendo, infatti, parlare di nuovo di sé per aver postato uno scatto ammaliante sul suo profilo Instagram. Nell'immagine in questione, che nelle ultime ore ha scatenato le reazioni più disparate del popolo della rete, Emma posa seducente e sicura del suo fascino a Capri, mentre sfoggia con fierezza la sua ritrovata forma fisica perfetta in un succinto bikini total-white. Il nuovo post sexy della Marrone ha fatto incetta di like e commenti, anche se non sono mancate le critiche di alcuni utenti.

Emma Marrone divide il web

"Brown, ti devi un po' abbronzare, sei bianca!", commenta qualcuno su Instagram. Poi arriva chi l'accusa di fingersi magra, trattenendosi la pancia: "Respira". Ma Emma Marrone sembra amare se stessa sempre di più, tanto da farsi scivolare addosso le critiche. E ad elogiarla, incurante degli hater, è il regista Gabriele Muccino, che in un commento sembra dirsi soggiogato dalla cantante e protagonista del suo ultimo film: "Sei ganza! E sei bella, oh yeah! Ci sei, e sei tosta e sei generosa e sei piena di talento e onestà artistica, dolce Emma Marrone".

Il prossimo 6 settembre la sua nuova canzone, scritta da Vasco Rossi e dal titolo "Io sono bella", sarà disponibile in streaming. E il 13 febbraio 2020 la vedremo al cinema con il film in uscita, "I migliori anni" di Gabriele Muccino. Insomma, ancora una volta Emma Marrone è riuscita a superare se stessa.

