Selena Gomez e il bacio saffico che va tanto di moda

La prima fu Madonna, che sul palco degli MTV baciò in bocca prima Britney Spears, poi Christina Aguilera che all’epoca erano le teen al top delle classifiche mondiali. Fu un vero "scandalo" e ne parlarono i giornali per mesi, ma ora dopo quello “sdoganamento”, sembra che baciarsi in bocca alla propria “amica” o “collega”, sia quasi d’obbligo. Poteva essere da meno Selena Gomez?

La ex fidanzata di Justin Bieber ha infatti suggellato la sua amicizia con Julia Michaels con un bacio fatto sul palco dopo aver cantato insieme la canzone "Anxiety". Entrambe hanno poi pubblicato la foto sui loro profili socia, insieme all’immagine di due tatuaggi che le due amiche si sono fatte dopo la performance.

Si tratta di due piccole frecce: “ E’ tattica - ha detto Selena - e “ti” indica per sempre ”. Sono stati fatti sotto il pollice e puntano l’uno verso la mano dell’altro quando le mani sono affiancate. La cosa particolare è che le due hanno fatto questi tatoo direttamente nel backstage del concerto grazie a fratelli tatuatori che sono andati a trovarle e hanno documentato tutto su Instagram.

Le due amiche hanno anche collaborato insieme Julia, che anche lei una cantante ha partecipato alla realizzazione di “ Lose You To Love Me" , contenuta nell’album appena uscito, e per ricambiare il favore, Selena è salita sul palco di Julia che era in tour, per cantare la canzone “Anxiety”. Suggellata poi da un conturbante bacio sulla bocca.

Intanto non si placano ancora i rumors sull'uscita del suo nuovo album in cui alcune canzoni raccontano della sua storia d'amore con Justin Bieber che la cantante conosceva e con cui era fidanzata fin da quando era piccola. L'attuale moglie di Justin, Hailey Bienber, che fa la modella non aveva preso bene la cosa tanto da minacciarla postando una canzone sulle sue storie di Instagram che diceva " Io ti ucciderò, non provare a metterti tra noi due, lui è mio ".

I due erano stato insieme anche quando la cantante aveva dovuto subito un trapianto di rene per le complicazioni dovute al Lupus, donatole da una sua cara amica Francia Raisa, con cui aveva un legame molto forte. Proprio come ora ha con Julia Michaels.