Selma Blair bellissima in magenta

Selma Blair ha illuminato il palco del Time 100, il summit dedicato alla salute da poco tenutosi a New York. La star indossava un meraviglioso completo Dior color magenta, spezzato da un'elegante camicetta nera. Tacchi vertiginosi total balck di Valentino per l'attrice, che è giunta all'evento sorretta da un elegante bastone nero, solcando la passerella a cavallo di una bicicletta speciale. L'attrezzo, noto come alinker, è stato creato appositamente come supporto per chi deve scontrarsi con problematiche motorie, all'interno di una società con troppe barriere architettoniche.

L'attrice ha partecipato attivamente agli eventi in programma confrontandosi con gli esperti presenti, tra questi anche il dottor Mehmet Oz, la conduttrice televisiva Robin Roberts e il medico e autore americano David Agus. Dopo aver scoperto la presenza della sclerosi multipla nel 2018, Selma ha contrastato la malattia attraverso una serie di percosi curativi, tra questi un'innovativo trapianto di cellule staminali ematopoietiche e cicli di chemioterapia.

L'inevitabile perdita di capelli è stata documentata attraverso il suo profilo Instagram, come tutto il percorso di lotta e cure contro la malattia: un cammino difficoltoso, tra alti e bassi, che Selma sta affrontando con molta forza, sostenuta dall'amore dei suoi cari, dei colleghi e dei tantissimi fan sparsi per il mondo. Blair, madre del piccolo Arthur di otto anni, ha ripreso a lavorare e presto la ritroveremo al cinema con il sequel di "After", quindi impersonerà la dottoressa Doris Baxter nel film horror poliziesco "A Dark Foe".

