Selvaggia Lucarelli: "Con questa maglia posso condurre il Concertone"

Non si spengono le polemiche per quella maglia indossata da Ambra Angiolini nel corso del concertone del primo maggio. Di fatto la conduttrice è stata messa nel mirino per il costo del suo maglione definendola "poco comunista". E così la stessa Ambra ha deciso di rispondere alle critiche con una battuta sugli slip che indossa. Fin qui i fatti degli ultimi giorni. Ma sui social è arrivata la reazione di Selvaggia Lucarelli che ha fatto divertire e non poco gli utenti con una battuta che la riguarda molto da vicino candidandosi alla conduzione del prossimo concertone del primo maggio 2019 a Roma. La giornalista del Fatto ha pubblicato una foto di una puntata di Ballando con le Stelle in cui indossava un abito di una catena di abbigliamento e subito dopo una frase ironica: "Qui a Ballando con le stelle avevo una maglia di Zara, quindi la conduzione del primo maggio 2019 mi spetta ad honorem". Insomma un modo ironico per stemperare le polemiche degli ultimi giorni che hanno travolto Ambra colpevole di aver indossato un maglione griffato durante la conduzione dal palco di piazza San Giovanni. Sarà la Lucarelli la prossima conduttrice?

Qui a #BallandoConLeStelle avevo una maglia di Zara, quindi la conduzione del primo maggio 2019 mi spetta ad honorem. pic.twitter.com/5wYXClkcbD — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 4 maggio 2018