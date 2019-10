Selvaggia Lucarelli al vetriolo su Sfera Ebbasta: "Fedez al confronto è un gigante"

Nell'ultima puntata di X factor, con la "fase delle cinque sedie" è giunta l'occasione per i talenti seguiti dai giudici Mara Maionchi e Malika Ayane -rispettivamente coach 'Over' e 'Under uomini'- di giocarsi l'accesso all'ambita fase degli Home Visit (in programma per il 17 ottobre). E in merito alla 13esima edizione del talent show condotto da Alessandro Cattelan, la blogger nonché opinionista storica di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, ha pubblicato un tweet al veleno destinato a uno dei 4 giudici di X factor 13, Sfera Ebbasta.

"Lo dico con malinconia -ha scritto la Lucarelli ai follower su Twitter-. Sfera Ebbasta non ha lo spessore, il linguaggio, la maturità e l’autorevolezza per fare X Factor. Ci sono stati altri giudici a cui mancava uno o qualcuno di questi elementi, ma mai uno che non ne possedesse nessuno, contemporaneamente. #xf13 #XFactor".

Ma non è finita qui. Perché la blogger ha proseguito, ribattendo al commento di un utente che, stizzito, poco prima le aveva risposto: "Lo spessore ce lo avrà Fedez". "Fedez al confronto è un gigante", ha quindi infierito la Lucarelli sul trapper Sfera Ebbasta. E tra i commenti giunti sotto il tweet al vetriolo, che la blogger ha condiviso sul conto del giudice e coach "Under donne", ce n'è in particolare uno scritto da parte di chi attacca direttamente Selvaggia: "Quali elementi ti hanno portata a fare la giudice di Ballando con le stelle?".

