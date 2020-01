Selvaggia Roma: "Sono stata aggredita da Eliana"

Tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo è ormai guerra aperta. Dopo le pesanti accuse mosse nei giorni scorsi dall'ex agente di Pamela Prati nei confronti della Roma per averle rubato il fidanzato, oggi le due sarebbero arrivate alle mani. Selvaggia Roma, infatti, ha denunciato sui social di esser stata aggredita dalla Michelazzo all'uscita da un noto locale romano dove entrambe si trovavano con amici.

Negli ultimi giorni le due ex amiche si stanno accusando reciprocamente e senza esclusione di colpi. L'amicizia che le legava da tempo è ormai un lontano ricordo e oggi, dopo le accuse sarebbero arrivate addirittura le botte. Attraverso alcune storie Instagram pubblicate sul suo account personale, Selvaggia Roma ha dichiarato di esser stata picchiata da Eliana Michelazzo: " Stanotte nel locale ti sei superata. La signora Eliana Michelazzo questa sera, mi ha messo le mani addosso e ho anche dei testimoni che domani daranno voce ". Tra i testimoni dell'aggressione ci sarebbe anche Tony Aglianò, ballerino della sesta edizione di "Amici di Maria De Filippi", amico di Selvaggia Roma. Quest'ultima lo ha taggato nel post social per avvalorare il suo racconto sull'episodio di violenza subito. Come riporta una pagina Instagram dedicata ai gossip, Selvaggia Roma avrebbe anche pubblicato un video dove si mostra appena uscita dal pronto soccorso, salvo poi rimuovere il filmato poche ore dopo.