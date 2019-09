"Sempre con noi", l'addio di Gigi e Bella Hadid alla nonna

Sabato 31 agosto 2019 è morta la nonna di Gigi Hadid e Bella Hadid, top model di fama internazionale. La donna, Ans van den Herik, aveva 78 anni e purtroppo, ha dovuto mollare di fronte alla sua battaglia contro il cancro.

La notizia è stata resa nota in largo anticipo da Yolanda Hadid, figlia della signora e mamma delle due modelle. “Riposa in pace, angelo mio. Grazie per avermi amata come hai fatto e avermi reso la donna che sono oggi. Sei volata via sulle ali di un angelo ma resterai per sempre nel mio cuore. Non riesco a immaginare la mia vita senza di te ma prego affinché possa sentirti sussurrare tra gli alberi e avvertire il tuo amore nella brezza. Nei momenti in cui mi mancherai di più, i nostri ricordi ti riporteranno vicina. Il nostro amore è eterno, sarai sempre vicina. Riposa in pace mia bella mamma. Ti onorerò per il resto dei miei giorni, finché ci rivedremo” , ha scritto qualche ora fa su Instagram.

Una notizia che ha sconvolto anche il resto della famiglia. Gigi, dopo essere rimasta in silenzio per un po', ha poi voluto ricordare la nonna. La modella delle più famose campagne pubblicitarie ha postato su Instagram una serie di scatti per poterla ricordare. “Ha combattuto il cancro 6 volte nella sua vita con coraggio, forza e grazia, pur restando sempre la migliore madre e nonna. Porteremo sempre con noi i suoi insegnamenti” , ha esordito. Infine, ha concluso così: “Ti amiamo più di quanto le parole possano dire” .

Anche Bella era fortemente legata alla nonna tanto che, un paio di anni fa, era andata da lei per trascorrere del tempo al suo fianco poiché già debilitata dalla malattia e ricoverata in Olanda. Su Instagram, ha poi scritto: “La nostra bellissima nonna ora riposa in pace senza sentire alcun dolore. La mia forza, il mio idolo e la mia gemella. Sono così grata per come mi hai cresciuto e per aver dato alla luce la mia migliore amica e il mio tutto, Yolanda. Mi hai insegnato tanto sulla forza, l'umorismo, la grazia, l'atteggiamento, l'amore. Non posso pensare di non riuscire mai più ad abbracciarti di nuovo, ma mi piace pensarti felice, lassù in paradiso. Sempre con noi, riposa in pace” .

E ora che Ans van den Herik non c’è più restano i ricordi, le parole e gli istanti vissuti insieme impressi nella mente dei suoi cari – un modo per essere sempre presenti.

