Serena Enardu agli haters: "Essere bullizzata fa male"

Il confronto a Uomini e Donne tra Serena Enardu e Pago ha scatenato, ancora una volta, gli haters che si sono riversati sul profilo social della sarda per continuare ad offenderla e denigrarla.

Già presa di mira dai suoi detrattori durante la partecipazione a Temptation Island Vip, la Enardu è tornata ad essere bersaglio degli “odiatori sociali” dopo la partecipazione al dating show di Canale 5. Ospite, insieme all’ex compagno Pago, di Maria De Filippi, Serena è tornata a parlare della fine della relazione con il cantante mostrandosi visibilmente affranta per quanto accaduto. Ma non sono bastate le sue lacrime e mettere a freno i commenti più violenti nei suoi confronti e, sommersa di insulti, la ex tronista ha deciso di rispondere agli hater.