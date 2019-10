Uomini e donne, Serena e Pago si dicono addio in lacrime. Lei sbotta contro gli hater

Dopo aver animato la seconda edizione consecutiva di Temptation island vip, il format sulle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi, Serena Enardu e l'ormai ex fidanzato Pago si sono detti definitivamente addio a Uomini e donne. I due avevano deciso separarsi in occasione del falò di confronto finale avuto al docu-reality sui tradimenti targato Mediaset. E, in occasione della loro ospitata da Maria De Filippi, andata in onda nella puntata di questo venerdì 25 ottobre su Canale 5, sono emersi dei nuovi retroscena ed alcune indiscrezioni sulla turbolenta love-story della coppia scoppiata.

"Tu mi hai inviato un messaggio, in cui mi hai scritto 'Mi dispiace per tutto il male che ti ho fatto' -ha esordito a Uomini e donne il cantante, parlando vis à vis con la sua ex-. Significa che sei consapevole di quello che hai fatto a Temptation (Pago allude all'avvicinamento di Serena al tentatore Alessandro, registratosi alla seconda edizione di Temptation island vip, ndr), anche quando mi hai detto 'Ti amo' prima" -. "Ti limiti a parlare solo di quei giorni... (Serena chiede quindi a Pago di non considerare solo i giorni trascorsi all'isola delle tentazioni e gli ricorda le crisi di coppia vissute con lui, ancor prima di partecipare al docu-reality condotto dalla Marcuzzi), perché quando io non riesco ad essere sincera (Serena ammette di non essere riuscita a lasciare Pago in passato, ndr), non rivelandoti il mio malessere, faccio del male a me e anche a te". "Se avessi saputo che lei il dubbio sull’amore verso di me ce l’aveva da così tanto – ha poi chiosato dal suo canto Pacifico Settembre sul conto dell'ex – non avrei partecipato a Temptation Island".

Dopo aver ricevuto i consensi e gli applausi scroscianti del pubblico presente in studio, a conclusione del suo discorso fatto pubblicamente alla Enardu, Pago ha voluto esortare coloro che criticano, anche pesantemente, la sua ex compagna, a non continuare ad infierire ai danni dell'ex tronista. E mentre pronunciava le sue ultime parole su Serena, il cantante non è riuscito a trattenere le lacrime a Uomini e donne: "Ho ricevuto molti messaggi e sono il primo ad aver giudicato Serena, ma la vita va avanti per tutti. Quindi non giudichiamo nessuno, lei merita tutto il bene del mondo... era da un po' che non piangevo più".

Serena Enardu risponde stizzita agli hater, dopo Temptation island vip

Dopo aver archiviato definitivamente la sua love-story con Pacifico Settembre in arte Pago, Serena Enardu ha pubblicato un post al vetriolo. Nel suo ultimo messaggio pubblico, l'ex volto di Uomini e donne si difende a spada tratta dagli attacchi mediatici ad oggi ricevuti dai suoi hater, che le contestano di aver mancato - a detta loro- di rispetto al suo ormai ex compagno, quando lei era a Temptation island vip la scorsa estate."Potete pensare che sia stato sbagliato il modo -si legge nel post sibillino della Enardu pubblicato in risposta agli hater e contenente le pagine dell'ultimo numero di Chi magazine, in cui viene menzionata la stessa ex tronista-, il momento e il posto... potete esprimere i vostri pareri e se volete giudicare , fatelo pure, ma con i dovuti modi". Infine Serena silura i suoi "odiatori": "Trovo le vostre aggressioni verbali e i vostri insulti stomachevoli, perché qualificano voi, non me!".

