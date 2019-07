Serena Grandi: "Ho votato Lega. Salvini dà dignità all'Italia"

“ Ho votato Salvini e ho fiducia in lui e spero non mi deluda. Credo che stia cercando di dare nuovamente dignità al nostro Paese e ne avevamo bisogno ”: così Serena Grandi ammette senza peli sulla lingua la sua ritrovata passione politica. L’attrice, 61 anni, ha rivelato in un’intervista a Libero quanto le stiano a cuore temi come il sociale e la parità di genere.

“ Riacquistare la nostra dignità di popolo... – dichiara la Grandi – Salvini sta lavorando su questo. Io per esempio sono orgogliosa di essere romagnola; hai visto in due giorni hanno sistemato tutto dopo il disastro che c’è stato per la pioggia. Ecco io voglio la mia nazione così, orgogliosa e laboriosa ”. “ Sono stata craxiana – prosegue – perché anche lui cercava di dare una dimensione internazionale al nostro Paese ”.

Dopo aver ritrovato la serenità in seguito al successo ottenuto al Grande Fratello Vip, Serena Grandi ha dovuto affrontare un tumore al seno. “ Forse proprio per questo – confessa l’attrice – non ho più alcun timore a parlare e dire ciò che penso. Il mondo lo vedo da un’altra prospettiva e mi sento più libera di raccontare ciò che provo. La malattia mi ha migliorata ”.

Serena Grandi: “Claudia Koll? È un’ipocrita”

A tal proposito, la Grandi ha lanciato un messaggio di supporto per il suo grande maestro Tinto Brass, ricoverato in terapia intensiva dopo un malore nella sua villa di Isola Farnese. “ Mi sono subito prodigata a chiamare Caterina Varzi, la moglie – racconta Serena – , per sapere come sta e per fortuna le condizioni sembrano stazionarie ”. “ Tinto – aggiunge l’attrice – è un gentiluomo, un uomo straordinariamente galante; colto e profondo a tal punto che è riuscito a fare del ‘cinema erotico’ una cifra stilistica estetica straordinaria ”.

Il regista – spiega la sua musa – “ non ha mai sfiorato nemmeno una spalla delle persone che hanno lavorato con lui; il rispetto è stato sempre il punto di partenza della sua professionalità. Anzi ti dirò di più. Non sai quante ragazze avevano voglia di saltargli addosso e lui invece le fermava con eleganza. Ragazze prive di scrupoli che per fare andare bene un provino cercavano di conquistarlo in altro modo ”.