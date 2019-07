Tinto Brass ricoverato in terapia intensiva

Tinto Brass, considerato il maestro del cinema erotico italiano, è ricoverato in gravi condizioni al Reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Come ha raccontato la moglie, Caterina Varzi, al Corriere della Sera, “Si trova in terapia intensiva, la prognosi è ancora riservata. Stanno facendo degli accertamenti, si tratta di un momento delicato e deve stare sotto osservazione”.

Erano insieme lunedì sera quando Tinto Brass si è sentito improvvisamente male nella sua villa di Isola Farnese, dove vive ormai da diverso tempo. Marito e moglie avevano cenato insieme come tutte le sere. Dopo cena però Brass ha iniziato a sentirsi male e, come raccontato al Corriere, gli è salita la febbre. A quel punto è stata presa la decisione di chiamare un’ambulanza. Ancora una volta un malore, ancora una volta la paura di perdere il proprio compagno.

Caterina Varzi infatti era accanto al regista anche il 16 maggio del 2010, quando era stato colpito da un ictus. Quella volta aveva perso completamente la memoria, in seguito perfettamente recuperata. Il loro legame in quella tragica occasione divenne ancora più forte, solido. E da quel momento le loro vite rimasero unite per sempre. Due anni fa, il 3 agosto, Tinto Brass e Caterina Varzi si sono sposati, suggellando quell’unione già inossidabile da anni.

Secondo quanto riportato il regista stava lavorando a una nuova versione di Paprika, il famosissimo film degli anni novanta con allora protagonista Debora Caprioglio. Tra i suoi film maggiormente conosciuti "La chiave" , interpretato da Stefania Sandrelli, "Miranda" con Serena Grandi, una rivisitazione in chiave erotica de La Locandiera di Goldoni, e "Così fan tutte" , con protagonista Claudia Koll.