Serena Grandi si sfoga furiosa per un furto in casa

Fa notizia quanto riportato dall'attrice Serena Grandi tra le sue ultime Instagram stories. L'artista è apparsa in un nuovo video, pubblicato sul suo profilo Instagram, che la immortala mentre rivela ai suoi follower cosa le è accaduto di spiacevole. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confidato ai suoi fedeli sostenitori e non di aver subito un furto nella sua casa, dove risiede a Rimini. E nel videofilmato di denuncia in questione, l'attrice appare visibilmente provata e dichiara furiosa: "Sono venuti i ladri ieri e mi hanno sfondato la casa... e guarderanno sicuramente questi maledetti... e continuo a dire, caro Matteo (Serena allude a Matteo Salvini, ndr) ci vuole la ruspa, specialmente a Rimini. Ciao ragazzi, buona giornata. La mia non è stata buona per niente".

Le ultime parole spese dalla Grandi, attraverso il suo account Instagram ufficiale, rimandano alle precedenti dichiarazioni di stima nutrita da Serena nei riguardi del leader della Lega e della sua politica anti-criminalità, spese di recente nell'estate ormai passata. Secondo quanto è stato riportato dall'agenzia giornalistica Ansa, alla Grandi sarebbero stati sottratti diversi oggetti d'oro. E non solo, stando a quanto si apprende nelle ultime ore. La stessa ex gieffina vip ha confessato, in una nuova intervista concessa al giornale Il Tempo, che le è stata trafugata una cosa dal valore inestimabile. "I ladri hanno trafugato le ceneri dei miei genitori (che custodisco in casa) pensando di trovare gioielli. Voglio incontrare Salvini. Lo farò presto. Serve la ruspa", ha dichiarato l'artista, celebre per il suo ruolo interpretato nel film premio Oscar La grande bellezza (2013).

Serena Grandi e la stima nutrita nei riguardi di Matteo Salvini

I malviventi si sarebbero intrufolati nella casa dell'attrice nel pomeriggio dello scorso venerdì 8 novembre. Serena Grandi ha a quanto pare provveduto a denunciare l'ultimo furto subito alle Forze dell'Ordine. E non è la prima volta che avviene ai danni dell'attrice nata a Bologna. Nel 2013, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Serena Grandi, aveva subito un furto al ristorante gestito a Borgo San Giuliano di Rimini.

Dopo l'ultima presunta denuncia sporta della Grandi, gli agenti della Questura di Rimini avrebbero riscontrato una manomissione della porta d'ingresso dell'abitazione in cui risiede l'attrice. Intanto, Matteo Salvini proprio questa domenica ha un impegno a Rimini - secondo quanto riportato dal portale web d'informazione Fanpage.it - e in un'intervista concessa quest'anno a Libero, l'ex gieffina Grandi aveva già palesato la sua stima nutrita nei riguardi del leghista nonché ex ministro dell'Interno. "Ho votato Salvini e ho fiducia in lui e spero non mi deluda -aveva infatti confidato l'attrice Grandi-. Credo che stia cercando di dare nuovamente dignità al nostro Paese e ne avevamo bisogno. Salvini sta lavorando su questo. Io per esempio sono orgogliosa di essere romagnola".