Serena Grandi sui social col sangue sul viso, fan preoccupati ma l'attrice rassicura

Grande spavento per i fan di Serena Grandi. L'attrice, nelle scorse ore, è apparsa sui social network con il viso insanguinato, facendo pensare di esser stata vittima di un brutto incidente. La 61enne bolognese ha pubblicato sul suo account Instagram una fotografia in primo piano, mostrando il sangue sotto l'occhio. Il viso contrito e la scelta dell'inquadratura ravvicinata hanno fatto il resto, facendo credere al suo pubblico di essersi ferita.

I fan avranno pensato che non fosse un periodo facile per lei. Serena Grandi negli scorsi giorni aveva annunciato sui social di esser stata vittima di un furto nella sua abitazione di Rimini. Attraverso le storie del suo profilo Instagram aveva raccontato che alcuni ladri si erano introdotti nella sua casa sulla riviera adriatica, devastando tutto e sottraendole oggetti preziosi. A pochi giorni dall'accaduto, la Grandi ha fatto preoccupare nuovamente i suoi follower con questo nuovo scatto. Molti hanno infatti pensato che il periodo negativo dell'attrice fosse culminato con un incidente. Sotto il suo post sono così arrivate decine di commenti preoccupati: " Che succede? ", " Cosa è successo? ", " Cosa hai fatto ti sei fatta male? ", " Ma è finto o è sangue vero? ".