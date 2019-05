Gf, Serena Rutelli: "Il mio passato è tornato fuori, è stato difficile"

L’ingresso di Serena Rutelli nella casa del Grande Fratello 16 ha destato, fin da subito, grande curiosità, soprattutto per la storia travagliata che ha segnato l’infanzia della figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

La ragazza, che lavora come parrucchiera, è stata messa duramente alla prova e nel corso della sua permanenza nella Casa di Cinecittà sono tornati a farsi vivi la madre biologica, che ha rifiutato di incontrare una volta terminata l’esperienza nel reality show, il fratello naturale, con il quale ha deciso di riallacciare i rapporti, e una compagna di scuola, che le ha fatto una gradita sorpresa durante una delle dirette del GF su Canale 5. La sua storia, quindi, ha sempre suscitato curiosità tra i telespettatori e lei, in un momento di confronto con Kikò Nalli ed Enrico Contarin, ha spiegato come sia stato difficile per lei tornare a fare i conti con il passato.