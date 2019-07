Serenata prima del matrimonio: a cantare è Max Giusti

La serenata pre-matrimoniale è un’antica tradizione del centro-sud Italia a cui non si può rinunciare. Solitamente avviene la sera prima delle nozze: mentre la sposa è intenta ad aggiustare gli ultimi dettagli, lo sposo arriva con un corteo di amici che intona qualche canto popolare o la “canzone” della coppia per eccellenza, guidato da un’orchestra di professionisti.

Anche nella Capitale se ne vendono ogni tanto, ma quella che è stata fatta pochi giorni fa nel quartiere Gianicolense è stata davvero particolare. Lo sposo Federico Girardi ha voluto organizzare qualcosa di molto speciale per la sua Giovanna e ha ingaggiato Max Giusti, romano doc.

Il conduttore tv ha prestato la sua bella voce per cantare sotto il balcone della sposa “Ciumachella dé Trastevere”, canzone popolare romana, resa celebre da Lando Fiorini. La scelta non è affatto casuale, visto che il matrimonio è stato celebrato nella basilica di Santa Maria in Trastevere.

Il piano per la serenata

Lo sposo ha pensato a tutto nei minimi dettagli, mentre la neo-sposina era sola e arrabbiata nella sua stanza: gli amici si erano rifiutati di accompagnarla al concerto di Ligabue all’Olimpico, l’unico suo desiderio prima delle nozze. Ovviamente faceva parte del piano e insieme allo sposo erano tutti riuniti sotto casa sua nella zona di Largo Carlo Grigioni.

Quando la ragazza si è affacciata al balcone, ha trovato il suo futuro sposo, emozionatissimo, con in mano un mazzo di fiori, Max Giusti e il napoletano Ciro ad accompagnarlo con la chitarra. La sorpresa è piaciuta molto a Giovanna, che visibilmente commossa e stupita ha ascoltato tutta la serenata e poi è corsa giù a ringraziare i presenti e soprattutto l’uomo che l’indomani sarebbe diventato suo marito. Come inizio per cominciare tutta la vita insieme non è affatto male.