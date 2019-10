Sergio Arcuri è diventato padre

Fiocco rosa in casa Arcuri: la famiglia da ufficialmente il benvenuto alla piccola Nicole. L'attore Sergio Arcuri e la compagna Valentina Donazzolo sono diventati genitori questa mattina. A dare la bella notizia è stata la sorella dell'attore, Manuela Arcuri, che ha comunicato la nascita sui social network. La zia ha dato il benvenuto alla piccola con un post fotografico pubblicato su Instagram, dedicando alla bambina parole d'affetto.

Sergio Arcuri e la compagna Valentina erano stati ospiti poche settimane fa a Storie Italiane e in quell'occasione la donna ebbe un malore. Mentre la conduttrice Eleonora Daniele annunciava un filmato sulla coppia, la Donazzolo aveva avuto un mancamento in diretta. Dopo alcuni attimi di panico, la Daniele aveva mandato la pubblicità per consentire all'ospite di riprendersi. Una volta tornati in studio, però, la compagna di Sergio Arcuri non era più al suo fianco ma dietro le quinte per riprendersi. Già in quell'occasione la coppia aveva fatto sapere che il parto sarebbe stato imminente, svelando il nome della nascitura.