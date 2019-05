La sexy top model curvy Ashley Graham posa in costume con la sorella Abigail

Per festeggiare la loro prima volta su un set insieme, la giunonica topmodel Ashley Graham ha pubblicato sul suo profilo Instagram un tenero video dedicato a sua sorella Abigail, che parte da quando erano due piccole monelle scatenate fino ad arrivare alle ultime smaglianti immagini che le vedono posare per la prima volta insieme in costume da bagno per il brand Swimsuits For All.

Ashley Graham è la top model curvy più sexy, famosa e pagata al mondo e con la sua bellezza burrosa e strabordante è riuscita a conquistarsi diverse copertine di magazine patinati come "Maxim" e “Vogue”.

Le due sorelle hanno indossato diversi modelli della nuova collezione estiva del brand e, come riportato da Page Six, in conferenza stampa, presentando il catalogo di sui sono protagoniste, hanno spiegato perché hanno deciso di posare insieme nello shooting.

" Nonostante la differenza di età di sei anni e uno stile di vita frenetico, la mia sorellina e io siamo sempre state molto unite e sempre presenti l’una nella vita dell’altra ” ha detto la bruna Ashley, la 31enne star della rivista “Sports Illustrated”, mentre per la bionda Abigail, da poco diventata mamma, partecipare al progetto è stato molto importante per la sua autostima.