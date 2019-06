Sfera Ebbasta "coach". Il rapper divide i fan di X Factor

Ebbasta con le polemiche. Dopo l'annuncio di sabato che Sfera Ebbasta farà parte della giuria del prossimo X Factor, i social si sono scatenati. Va bene la reazione a caldo, ci sta: Sfera Ebbasta è uno che ha sempre diviso il pubblico. Ma anche ieri il pubblico ha mostrato evidenti segni di fastidio all'idea che questo trapper si sieda al tavolo con Mara Maionchi (ritorno sperato), Samuel dei Subsonica (l'incognita di quest'anno) e Malika Ayane, candidata da subito a essere la sorpresa di questa edizione (con Alessandro Cattelan anche nel ruolo di autore). Ovviamente a disorientare il pubblico è il gravissimo e sanguinoso fatto di cronaca cui si è legato neanche sei mesi fa il nome di Sfera: la tragedia di Corinaldo con 6 morti tra il pubblico che attendeva a notte fonda il suo djset. «Io X Factor non lo guardo più», ha scritto qualcuno. «Dopo gli eventi di Corinaldo e 6 vittime dovete solo vergognarvi», ha ribattuto un altro. E via dicendo.

Sfera Ebbasta era già stato candidato al ruolo di giudice in The Voice ma la Rai aveva espresso evidente malumore. Invece Sky si è limitata a rispondere via social che «pensiamo sia giusto lasciare che la giustizia faccia il suo corso per rispetto verso le vittime e le loro famiglie». Una posizione diametralmente opposta a quella assunta l'anno scorso con Asia Argento, anche lei coinvolta in un fatto di cronaca processuale (le presunte molestie e Jimmy Bennet). «Sono vicende totalmente diverse. Per Asia, di comune accordo con lei, Sky Italia e Freemantle hanno deciso di interrompere la collaborazione per la fase dei Live visto che in quel momento i contorni e i possibili sviluppi non erano chiari». Anche se Asia ha più volte accennato alla mancanza del comune accordo, rimane da sottolineare che ogni vicenda processuale è sempre «totalmente diversa» dalle altre.

In ogni caso, Sfera Ebbasta sarà al tavolo. Qualcuno si chiede come, vista la carriera ancora breve, potrà esprimere giudizi compiuti anche su generi di musica che non conosce. Lui risponde così: «X Factor sarà il microfono attraverso il quale vorrei raccontare chi sono veramente, non quello che gli altri dicono su di me». È un leit motiv delle sue dichiarazioni, oltre a essere anche il filo conduttore dell'ultimo singolo Mademoiselle (che su YouTube ha oltre 18milioni di visualizzazioni). «Benvenuto in Italia, il paese di chi non ci mette mai la faccia. Se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera Ebbasta» canta. E ancora: «Qua tutti puntano il dito perché fumo, perché bevo, perché spendo questo cash». Insomma, la scelta di Sky e Freemantle diventa la nuova scommessa di X Factor. Per carità, tutto lecito. Però la musica è una cosa seria e sfruttare la cronaca per aumentare l'attenzione forse è gratuito per uno show così autorevole e affermato.