Sfera Ebbasta favorisce Giordana a X Factor?

I telespettatori di X Factor, il talent show targato Sky e condotto da Alessandro Cattelan, si dicono in trepidante attesa in vista della puntata del terzo Live show, che verrà trasmessa su Sky Uno il prossimo giovedì 7 novembre. Nel corso del nuovo daytime mandato in onda questa settimana, sono emerse le difficoltà vissute nel team Donne under 25, rappresentato dalle due ragazze seguite dal coach e trapper Sfera Ebbasta. In particolare, l'aspirante cantante Sofia Tornambene è apparsa in lacrime e visibilmente provata, a causa della condotta che avrebbe assunto il suo coach. In occasione delle prove settimanali la stessa Sofia, che ha 17 anni, ha infatti lamentato di non sentirsi al top della forma. E il suo malessere ha spiazzato i telespettatori, alla luce del fatto che la 17enne nel suo percorso ha ad oggi collezionato solo complimenti da parte dei 4 giudici ed è reduce da un'ottima esibizione sulle note di Fix you dei Coldplay, che, in occasione del secondo Live show, aveva messo d'accordo pubblico e critica sul suo immenso talento. Ma la giovane artista ora vive un momento no e non lo nasconde al pubblico.

In molti, tra i fedeli fan dell'adolescente si chiedono che ne sia stato dello spirito combattivo dell'artista 17enne. E in sede di confessionale, Sofia ha rotto il silenzio con la voce rotta dalla commozione, dichiarando: "Sto in una fase in cui penso che canto male, proprio come se non mi piacesse più la mia voce”. Ma il malcontento di Sofia è a quanto pare provocato principalmente dal feeling instauratosi tra il suo coach, Sfera Ebbasta, e la compagna di squadra di quest'ultima, la sedicenne Giordana Petralia di Catania. "Vedo che con Giordana ci stanno di più -ha lamentato infatti dal suo canto Sofia, parlando del rapporto che si è creato tra Sfera e l'altra allieva-, le danno consigli (Sofia allude a Sfera e il producer che affianca quest'ultimo, Shablo, ndr). Mi piacerebbe che ci fosse più scambio. Comincio a farmi delle domande e quindi va sempre che mi demoralizzo” . Sofia teme di partire già svantaggiata rispetto a Giordana e ritiene che la Petralia sia -tra le due- favorita nella gara dal loro stesso coach, Sfera Ebbasta.

Il Live show si avvicina: la confessione di Sfera Ebbasta

La cantante finita in preda allo sconforto viene da Civitanova Marche, dove vive con la sua famiglia. Il fan numero uno dell'adolescente è suo padre, un musicista jazz. Nell’era che viviamo, in cui regnano sovrani la trap e il rap, Sofia Tornambene ascolta con interesse il rock di Freddie Mercury e il pop di Michael Jackson. In occasione del Live show di giovedì 7 novembre, a X factor 13, Sofia e la compagna d'avventura Giordana Petralia canteranno rispettivamente C'est la vie di Achille Lauro e Bellyache di Billie Eilish. E nel daytime settimanale, Sfera Ebbasta ha anticipato alle sue due allieve un'importante novità sul terzo Live show in arrivo: "Ho una notizia un po' brutta da darvi: alla prossima puntata ci sarà una doppia eliminazione".

