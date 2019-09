Sfera Ebbasta massacrato dai social perché si sposta in elicottero

Sta suscitando molte polemiche sui social l’ultimo post pubblicato da Sfera Ebbasta in cui lo si vede farsi un selfie a bordo di un elicottero mentre sorvola Cinisello Balsamo. Nella didascalia il trapper ha scritto: “ Quando passa un elicottero saluta, potrei essere io ”.

Più che invitare i suoi fan a salutare davvero qualsiasi elicottero voli sulle loro teste perché a bordo ci potrebbe essere lui, il cantante ha voluto far sapere di usare spesso questo mezzo di trasporto per spostarsi, mettendo ancora una volta, da buon trapper, l’accento sul suo tenore di vita da star. Ma ci hanno pensato i suoi follower in massa a riportarlo con i piedi per terra, accusandolo senza mezzi termini di “ narcisismo e megalomania ”.

Chi è di Cinisello Balsamo gli ha scritto: “ Qualche giorno torna anche in strada a Cinisello, non che la vedi solo dall’alto ”, per ricordargli le sue origini che sembra aver dimenticato, essendo nato proprio in quella cittadina. “ Sei proprio un buffone arricchito ” spara a zero un utente, mentre un altro hater l’avvisa: “ Se passate sul tetto di casa mia alle 8 di mattina di domenica, vi mando direttamente a fanc**o ”. “ Non me ne fo**e un ca**o se passi con l’elicottero da sopra a me e al massimo ti faccio il dito ” commenta un altro, mentre una follower si dà della “ sciocchina ” per non averlo salutato e invita tutti ironicamente a “ salutare tutti gli elicotteri d’ora in poi perché, mi raccomando, su uno potrebbe esserci lui! Sai che onore... ”.