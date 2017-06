Lo sfogo di Christian De Sica su Facebook: "Malafede o teste di c...?"

Siamo abituati a vederlo sempre sorridente e pronto a far ridere il suo pubblico, ma questa volta Christian De Sica esce dagli schemi e si lascia andare a un duro sfogo che ha il sapore di una denuncia.

Dalla propria pagina Facebook, l'attore romano non utilizza mezza termini e si scaglia contro il modo in cui vengono elargiti fondi pubblici e finanziamenti nell'ambito dello spettacolo. " Che sta succedendo? - scrive - Milioni di euro dati a spettacoli che non interessano al pubblico, teatri che continuano a sfornare musical che chiudono dopo una settimana,teatri di prosa ridotti ad antri bui dove la gente si addormenta, premi e riconoscimenti a film impossibili che nessuno ha visto e mai vedrà ".