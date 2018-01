Lo sfogo della famiglia di Novelli: "Conti e Pieraccioni? Via da anni"

A sorpresa la morte dell'attore Novello Novelli si porta dietro uno strascico di polemiche. Di fatto subito dopo la scomparsa dell'attore sono arrivati diversi messaggi da parte di tanti esponenti del mondo dello spettacolo.



Tra questi anche Carlo Conti che su Instagram ha scritto: "Ciao Novello. Amico delle nostre 'feste in casa' al Manila e in tanti altri locali toscani". A seguire è arrivato il messaggio di Leonardo Pieraccioni che ha scritto: "Cia Novello". Messaggi che però non sono stati digeriti dalla famiglia dell'attore che ha deciso di scrivere un post su Facebook per rispedire al mittente i messaggi di Conti e Pieraccioni: "A nome mio e di mia madre ringraziamo le tantissime persone sincere che hanno portato la loro partecipazione. Ringraziamo un po’ meno le persone come il signor Pieraccioni e anche il signor Conti, che non si sono fatti più sentire da un decennio (neanche ieri) ma hanno diffuso senza alcun diritto una notizia che avremmo gradito mantenere il più possibile riservata". Insomma il messaggio della famiglia ha dato voce probabilmente ad alcuni dissidi che nel passato era stati messi da parte. Chissà come l'avranno presa Conti e Pieraccioni...