Lo sfogo di Valentina Dallari: "Dopo la malattia è difficile accettare il proprio corpo"

Valentina Dallari ha dovuto superare un periodo piuttosto duro della propria vita. I disturbi alimentari le avevano tolto la forza, il sorriso e quella Valentina che siamo abituati a vedere sui social - per qualche mese - non c'è stata più. L'ex tronista di Uomini e Donne ha così intrapreso un percorso in una clinica specializzata, si è affidata alle mani degli specialisti e ne è uscita vincitrice.

Ora che quel periodo è un lontano ricordo - che purtroppo qualche volta torna a farsi vivo - Valentina Dallari sta riprendendo peso, sorride ed è tornata a parlare con chi l'ha sempre sostenuta. E visto che l'estate è (quasi) arrivata, anche a lei tocca infilarsi su il costume. Per lei, questa è una pratica un pochino più delicata perché proprio il suo fisico era diventato un problema. Ma ora quel problema lo sta risolvendo alla grande. E anzi: sui social incoraggia tutte.

Così, qualche ora fa, ha condiviso con i suoi fan un breve ma intenso pensiero. "Per chi mi conosce bene .... ieri sono andata in spiaggia per la prima volta. Avevo un ansia allucinante e sudavo freddo dalla paura di spogliarmi. Dopo la malattia è ancora più difficile a volte accettarsi nelle nuove forme. Però me ne sono fregata, ho messo le cuffie, e mi sono presa un gran sole. Per quelle due ore mi sono riposata e sono riuscita a scacciare via i pensieri strani. Sono molto felice", ha scritto sul suo profilo Facebook. E a chi le domanda "come fai a non avere la cellulite", Valentina replica: "Tranquille, ragazze ce l'ho anche io. Ma non mi interessa".

La Dallari parla di "nuove forme" perché finalmente il suo corpo ha ripreso peso. Ed è bella come non mai.