Sgarbi: "Conte? È una cripto checca"

A Vittorio Sgarbi non è bastata la rissa con Mighini di qualche settimana fa. Il critico d'arte è scatenato e, questa volta, ad andarci di mezzo sono stati i protagonisti del nuovo esecutivo e il giornalista Klaus Davi.

Nel corso dell'ultima puntata di StaseraItalia, infatti, il conduttore Giuseppe Brindisi interpella Sgarbi circa l'idea del neo premier Giuseppe Conte di creare un "nuovo Umanesimo". " Non credo che Conte sappia cos'è l'Umanesimo - è stata la risposta pronta del critico- È una scelta ipocrita per parlare di umanità insieme a gente che non ne ha ".

Ma non è finita qui e Sgarbi rincara la dose, proponendo al conduttore della trasmissione Mediaset (che nella scorsa puntata ha raggiunto il record stagionale) che sarebbe interessante " parlare delle cripto checche di cui questo governo è pieno ". E di Giuseppe Conte cosa pensa? "Lui è il primo delle cripto checche ". Pronta la risposta del conduttore che ha smorzato l'animo di Sgarbi.

Ma nel frattempo, Klaus Davi si era fatto sentire: " Ahia, volano le querele ". E Sgarbi, in tutta risposta, ha rincarato la dose di insulti, comprendendo nel calderone anche Davi: " Abbiamo anche una checca non cripto come Klau s".