Sgarbi contro Volo, che ha strigliato Salvini: "Andrà anche dai camorristi e dalla 'ndrangheta"

Si è acceso lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Fabio Volo dopo le parole pronunciate dallo scrittore in merito al gesto di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha suonato il citofono in un palazzo chiedendo a una famiglia se tra loro ci fossero degli spacciatori, come gli era stato segnalato poco prima.

L'azione di Matteo Salvini è oggi al centro di una forte polemica e in tutto ciò si è inserito anche Vittorio Sgarbi, che non ha gradito quanto detto da Fabio Volo durante la puntata de Le Iene. " Perché non vai a suonare il campanello di un camorrista? ", ha chiesto lo scrittore a Matteo Salvini attraverso le telecamere del programma di Italia Uno. A Fabio Volo ha risposto Vittorio Sgarbi: " Incomprensibile l’irritazione di Volo: sopravvaluta o sottovaluta Salvini. Si tratta di colpi di teatro e di provocazioni. D’altra parte se Volo avesse un figlio di cui si può identificare il pusher, dovrebbe avere il coraggio di affrontarlo. " Così ha spiegato Sgarbi il gesto plateale di Matteo Salvini in diretta televisiva, effettuato dopo una segnalazione.

A quel punto Vittorio Sgarbi ha voluto ricordare a Fabio Volo che Matteo Salvini è candidato anche per le elezioni in Calabria e che presto aprirà la campagna elettorale per la Campania. " Nessun dubbio che risponderà positivamente alla sfida di Volo e andrà, con molti sostenitori, a suonare il campanello di un pusher della camorra o della ‘ndrangheta. Ne sono certo ", ha detto l'esperto d'arte, che ha affondato l'attacco: " A quel punto cosa dirà Volo? Magari dirà: Salvini, perché non vai suonare il campanello della casa di Grillo, dove il figlio con un gruppo di amici forse drogati ha probabilmente stuprato una ragazza? " Con l'ironia e la sagacia che da sempre lo contraddistingue, Vittorio Sgarbi ha quindi concluso il suo pensiero sulle affermazioni di Fabio Volo: " Non è detto che un giorno non suoni anche il suo campanello. Con molti auguri. "