Sharon Stone hot su Vogue, fan di Instagram in delirio

La bellezza non ha età e Sharon Stone ne è la prova inconfutabile. All’età di 61 anni, la famosissima attrice e modella statunitense ha realizzato uno shooting per il numero di maggio di Vogue Portugal in cui il fotografo Branislav Simonick l'ha immortalata in una posa super sexy.

Lei stessa, infatti, ha pubblicato il video del servizio fotografico sul suo profilo Instagram, deliziando i suoi fan con un sex appeal all’ennesima potenza. La star di Hollywood posa seduta sul bordo di un tavolino a gambe aperte, con tanto di body, calze a rete e tacchi a spillo vertiginosi, ed una giacca che copre a malapena il suo abbondante décolleté. Un rinvio neanche troppo velato alla celebre scena in cui l'attrice accavallava le gambe nel film Basic Instinct del 1992, ben 27 anni fa.

Insomma, uno scatto che non può non attirare l’attenzione del pubblico, audace ma con la giusta carica di sensualità. Ed ecco che piovono commenti a non finire per la donna che porta con grande sensualità e bellezza i suoi 61 anni.

Ma dietro questo scatto c’è qualcosa di ben più profondo. In occasione dello shooting per il famoso mensile di moda, Sharon Stone ne ha approfittato anche per rilasciare un’intervista sui compromessi che sono spesso richiesti alle donne nell’industria dello spettacolo. “Fin da quando ho messo i primi passi in questo lavoro – ha dichiarato l’attrice – il termine ‘di facili costumi’ si utilizzava per valutare se assumere o meno una donna. Il top management era solito sedersi al tavolo e discutere chi di noi fosse una ragazza facile da portarsi a letto e, secondo loro, io non ero tra quelle. All’epoca pensai a lungo sul da farsi perché volevo quel lavoro più di ogni cosa. Allora decisi di posare strategicamente per uno shooting seminudo per Playboy. Se fossi credibile? Nel modo più assoluto. Ho sfruttato il mio ingegno per apparire più sexy? La risposta è no. Ad un certo punto bisogna saper riconoscere cosa fa parte di te e cosa no”.

Con una nuova consapevolezza, Sharon Stone lancia un appello a tutte quelle donne che sono disposte a tutto pur di sfondare. Il messaggio? Non perdete mai di vista voi stesse.

