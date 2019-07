Shawn Mendes nega di avere una relazione con Camila Cabello

Per il cantante canadese Shawn Mendes è un buon periodo: la sua carriera va a gonfie vele, è un artista talentuoso ed è l'idolo delle ragazzine e non solo. Anche se corteggiatissimo, pare che qualcuna sia riuscita a conquistare il suo cuore: la collega Camila Cabello.

I due sono amici da tempo e meno di un mese fa è uscito il loro secondo duetto, Señorita. Ormai da settimane circolano voci su un presunto flirt, nate da uno strano commento della madre di lui, postato sul profilo Instagram della cantautrice. La donna ha pubblicato un cuoricino e l’emoticon di due innamorati sotto al videoclip di Señorita. Questo post, più l’evidente complicità tra i due e i continui avvistamenti, hanno alimentato il gossip.

Recentemente sono stati paparazzati insieme mano nella mano. Nonostante l’inequivocabile passeggiata romantica, il ventenne non è pronto a rendere pubblica la loro relazione. Lo scorso weekend Shawm Mendes era in concerto a Los Angeles e una fan curiosa ha cercato di indagare. Nel video si sente la ragazza che chiede alla giovane promessa del pop se sta frequentando veramente la Cabello. Shawn Mendes fa segno di “no” con la testa e la giovane fan intraprendente non perde tempo e chiede al cantante di uscire con lei.

Divertito il ventenne le dice: “ Questo è il modo più originale di chiedermi ‘vuoi uscire con me?’. Ma io non ti conosco, dovresti conoscermi prima ”. La negazione e il conseguente “due di picche” potrebbe far pensare che semplicemente la giovane pop star canadese non voglia togliere tempo alla carriera, che ultimamente lo tiene molto impegnato.

Vero o no, questo presunto flirt sta giovando all’immagine di entrambi, e infatti il loro duetto è ai primi posti nelle classifiche internazionali, pronto per diventare uno dei tormentoni dell’estate 2019.

Fan: Are you dating Camila? And if not will you go out with me?



Shawn: That was the best set up for a ‘Will you go out with me’ I’ve ever heard#ShawnMendesTheTourLA pic.twitter.com/kLgzSONTJF