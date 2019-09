Shawn Mendes bacia con passione Camila Cabello e spegne gli hater

Lo scorso 26 agosto, Shawn Mendes e Camila Cabello sono diventati gli indiscussi protagonisti dell'evento musicale più atteso dell'anno, quello degli Mtv Video Music Awards, aggiudicandosi la vittoria del premio Best Collaboration per il video di Señorita (un tormentone dell'estate 2019, ndr). E, nelle ultime ore, i due cantanti sono tornati al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta, Shawn e Camila fanno discutere per via del loro primo bacio "social", che la coppia musicale ha voluto mostrare ai fan e non.

Per mettere a tacere le incessanti voci, che giungono in rete da parte di chi accusa indirettamente Mendes e la Cabello di fingersi innamorati e di avere, quindi, una relazione architettata per fare business, Shawn Mendes ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram il video di un bacio con Camila pensato per zittire gli hater.

Camila Cabello e Shawn Mendes escono allo scoperto

"Abbiamo visto su Twitter che avete da ridire sul modo in cui ci baciamo -esordisce così Shawn Mendes nel suo ultimo video postato in rete e registrato con Camila Cabello-. Perché vi sembra strano". "Vogliamo farvi vedere come ci baciamo veramente", dichiarano, poi, entrambi i cantanti, prima di baciarsi a lungo e in modo appassionato.

Il video pubblicato da Mendes, che testimonierebbe la veridicità dell'intesa raggiunta con la popstar Cabello, ha fatto in poco tempo incetta di like e commenti. Tra i numerosi messaggi giunti per la coppia di cantanti, si legge un commento ironico destinato ai più "scettici": "Gli hater diranno che il bacio è photoshoppato".