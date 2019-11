Shawn Mendes e Billie Eilish conquistano i premi Mtv

Si chiamano Mtv Europe Music Awards ma sono in realtà premi alla musica mondiale, non solo continentale. La «liquidità» del pop, grazie alle piattaforme di streaming che non hanno una precisa collocazione geografica, ha realmente abbattuto le barriere locali. E così Billie Eilish e Shawn Mendes, che sono stati incoronati come rispettivamente Miglior emergente e Miglior Artista, ieri sera a Siviglia hanno sostanzialmente preso un Oscar che nessuno può obiettare. Shawn Mendes, canadese ventunenne, è un peso massimo del pop e pure del gossip vista la sua chiacchierata liaison con Camila Cabello. Va forte in radio, in classifica è top (è stato il primo a ottenere tre primi posti nella Billboard Adult Contemporary) ed è quel tipo di artista che interpreta realmente la trasversalità dei nostri tempi, sganciandosi dalle cifre musicali più vicine a quelle preferite dai suoi coetanei e riuscendo a raggiungere anche fasce anagrafiche diverse.

Billie Eilish è tutt'altro. Compirà diciott'anni il 18 dicembre, è losangelina e si sente nella vocazione crossover della sua musica. A qualcuno, specialmente ai suoi coetanei, sembra provocatorio il look, che ricorda - mutatis mutandis - quello dark di metà anni Ottanta, con colori, capelli e guardaroba cangiante sui toni più scuri e inquietanti. Però è incontestabilmente il nuovo fenomeno pop. E non a caso, la sua Bad guy (remixata poi con il feat del suo idolo Justin Bieber) è la Miglior canzone degli Mtv Europe Music Awards. Insomma, un verdetto che è la fotografia del nostro tempo. Così come lo è stata la consegna, sempre ieri sera, del primo Rock Icon Award a Liam Gallagher che, in quest'epoca fluttuante dai confini incerti, rimane una delle ultime rockstar vecchio stile. Anche il premio al miglior video a Taylor Swift per Me! e alla miglior collaborazione a Roslia e J Balvin sono inappuntabili. E se Martin Garrix si prende il riconoscimento come Miglior artista «electronic», i riapparsi Green Day sono i migliori rocker e Nicki Minaj la miglior rapper. Infine Mahmood vince il premio come Italian best act. Tutto in regola, insomma.