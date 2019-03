Shiloh Jolie-Pitt, ecco com'è diventata la primogenita dei Brangelina

Shiloh Jolie-Pitt è una delle figlie naturali di Angelina Jolie e di Brad Pitt, che insieme hanno in tutto sei figli. Sono stati una delle coppie di Hollywood più belle di sempre e il naufragio del loro amore – avvenuto nel 2016, dopo 11 anni di amore e dopo solo 2 anni di matrimonio – continua a far discutere.

La grande tribù dei Pitt-Jolie incanta da anni il mondo con la sua bellezza variegata, frutto dell'impegno umanitario di Angelina che ha fortemente voluto adottare ragazzi sfortunati in diverse parti del mondo. Shiloh Jolie-Pitt è la primogenita della coppia ed nata il 27 maggio 2006 a Swakopmund, in Namibia, per volontà di sua madre. Gli altri due figli naturali di Angelina Jolie e Brad Pitt sono invece i gemelli Knox e Vivienne, nati nel 2008. Gli altri figli della coppia sono Chivan Maddox e Zahara Marley, adottati in prima istanza solo da Angelina quando ancora non era sposata con Brad Pitt, e Pax Thien, adottato da Angelina Jolie nel 2007.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt – questo il suo nome completo – ama farsi chiamare “John” in famiglia. L'orientamento sessuale della ragazzina non ha mai preoccupato i suoi genitori, che hanno sempre assecondato la sua esigenza di non essere inquadrata in un genere specifico. La bellissima Shiloh ama indossare abiti maschili e qualche anno fa i suoi genitori hanno acconsentito alla sua richiesta di tagliare i capelli corti, come i suoi fratelli. L'estrema libertà di pensiero di Angelina e Brad nell'educazione dei figli ha destato molto scalpore ma soprattutto ammirazione. Shiloh è una ragazza libera di esprimere se stessa nel modo in cui ritiene più opportuno, senza schemi o vincoli imposti. Pare che la sorellina minore di Shiloh, la gemellina Vivienne, stia percorrendo le stesse orme della primogenita della coppia, mostrandosi in pubblico con abiti prettamente maschili, che nulla tolgono alla sua bellezza.

Fin dalle sue prime uscite pubbliche, Shiloh ha mostrato grande sicurezza davanti ai fotografi accanto alla sua famiglia. Abito maschile, cravatta ben annodata e sguardo sicuro, la somiglianza con i genitori è impressionante, soprattutto con il padre, come dimostrano alcune comparazioni fatte da numerose pagine fan su Instagram.